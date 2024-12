Premiação! Dany Cristinne é convidada para participar da Academia Prêmio Multishow 2024

Cantora já foi eleita Miss Mato Grosso do Sul e Miss Campo Grande

A cantora e compositora regional Dany Cristinne, que foi eleita Miss Mato Grosso do Sul e Miss Campo Grande em 2023, recebeu mais uma vez o convite para integrar a Academia Prêmio Multishow de Música Brasileira. No ano passado, Dany teve a honra de participar deste evento prestigiado e, este ano, está de volta para compor o seleto time de profissionais e personalidades da música que farão parte da premiação.

O evento acontece hoje, no Rio de Janeiro, e será transmitido ao vivo pelos canais do GloboPlay, TV GLOBO e MultShow, a partir das 20h45 (horário de Brasília). A premiação é uma das mais importantes do cenário musical brasileiro, e Dany Cristinne estará presente para vivenciar toda a emoção da celebração, que promete ser um marco para a música nacional.

Este ano, o evento contará com a presença de apresentadores renomados, como Tata Werneck, Tadeu Schmidt e a nova adição Kenya Sade, prometendo uma noite cheia de energia e grandes momentos.

Entre os destaques de indicados na premiação, Liniker recebeu um total de onze nomeações, sendo três exclusivamente na categoria de MPB do Ano. Além disso, a artista foi indicada em outras importantes categorias, como Álbum do Ano, Artista do Ano e Hit do Ano, com sua aclamada faixa “CAJU”. Em seguida, um empate triplo: Anitta, Gloria Groove e Pabllo Vittar receberam cinco indicações cada.

Entre os principais destaques da premiação, Anitta foi reconhecida com uma nomeação em Álbum do Ano por seu trabalho “Funk Generation”, além de ser indicada como Artista do Ano. Gloria Groove também se destacou, com seu aplaudido projeto “Serenata da GG, Vol. 1”, seu primeiro álbum de pagode. Por sua vez, Pabllo Vittar recebeu duas indicações em categorias como Pop do Ano e Brega do Ano, e também foi lembrada na categoria Hit do Ano, com seu sucesso “São Amores”, que viralizou nas redes sociais e conquistou a América Latina.

