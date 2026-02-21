2º Festival da Juventude 2026

Festival coloca jovens de 15 a 29 anos no centro da cena cultural, oferecendo oficinas, shows, literatura, teatro e concursos de forma gratuita

O Festival da Juventude 2026 chega em sua segunda edição para colocar os jovens no centro da cena cultural, oferecendo espaço para que criem, debatam e transformem o mundo ao redor de si. De 26 a 28 de março, o evento se transforma em um espaço de criação, debate e expressão, convidando a juventude a ser protagonista de suas ideias, talentos e histórias.

Entre oficinas, shows, literatura, teatro e atividades formativas, o FestJuv abre portas para que pessoas de 15 a 29 anos se expressem, troquem experiências e ocupem os espaços públicos com criatividade e pensamento crítico, de forma totalmente gratuita.

Em sua segunda edição, o Festival da Juventude nasce com a proposta de ampliar o acesso à cultura e estimular a produção artística local e nacional. Realizado na Cidade Universitária da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), o evento inclui feiras literárias, concursos com premiação, intercâmbios culturais, apresentações cênicas e musicais, além de atividades de formação.

Voltado para jovens de todo o Estado, o festival busca fortalecer a leitura, a reflexão e a expressão crítica, incentivando a produção cultural enquanto conecta gerações, promove diálogo e inspira novos criadores. Esta é a segunda edição do evento que nasceu em 2024 com a participação de vários parceiros estaduais e federais, atingindo um público de mais de 5.000 espectadores, jovens e suas famílias, e ampla repercussão na sociedade e imprensa.

Concursos

O Festival da Juventude 2026 abre espaço para que jovens sul-mato-grossenses explorem sua criatividade em diferentes linguagens artísticas, por meio de três concursos: literário, batalha de rima e 1 Minuto de Cinema inspirado na literatura. A iniciativa é destinada a participantes de 15 a 29 anos e oferece premiações em dinheiro e oportunidades de divulgação das obras, incentivando a produção cultural e o protagonismo juvenil.

O Concurso Literário aceita inscrições nas categorias Conto, Crônica e Poesia, divididas em duas faixas etárias: 15 a 18 anos e 19 a 24 anos. Os primeiros colocados em cada categoria receberão R$ 2.500,00, além da publicação das obras em um livro do Festival. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 15 de março de 2026, exclusivamente pelo site oficial do evento.

Já a Batalha de Rima selecionará 16 jovens para se apresentarem ao vivo durante o Festival, com avaliação de profissionais do hip-hop e da cultura musical. Os vídeos enviados pelos candidatos serão julgados pela criatividade, originalidade e técnica, e o vencedor receberá R$ 2.500,00. Para participantes do interior do estado, o Festival disponibiliza transporte até a Cidade Universitária da UFMS, em Campo Grande.

O Concurso 1 Minuto de Cinema propõe que os jovens produzam vídeos de até 60 segundos inspirados em obras literárias, com liberdade de interpretação e narrativa. A produção será avaliada por especialistas em audiovisual e literatura, considerando criatividade, técnica e impacto emocional.

O vencedor também receberá R$ 2.500,00 e terá seu vídeo exibido durante o Festival. Todos os concursos valorizam a autoria e permitem que as obras sejam divulgadas com crédito aos participantes, fortalecendo a presença da juventude na cultura local.

Novidades a caminho

Para a reportagem, a coordenadora do FestJuv, Andréa Freire, destaca a importância de colocar a juventude no centro, oferecendo acesso totalmente gratuito às atividades. Entre os destaques está o concurso 1 Minuto de Cinema Inspirado na Literatura, que desafia os participantes a unir duas linguagens artísticas em um mesmo olhar.

Além disso, a programação contará com nomes relevantes do cenário cultural nacional e local que ainda serão divulgados em breve, o Fórum da Juventude e a Vila das Letras, espaço destinado a exposições, vendas, trocas e doações de livros.

“Esta edição é um convite para que os jovens expressem sua potência e criatividade. O concurso de cinema é apenas uma das formas de provocar esse olhar. Queremos que todos tenham a chance de interagir com a arte e a literatura, de forma acessível e inspiradora”, afirma Andréa.

A proposta do festival vai além do entretenimento, oferecendo um ambiente de aprendizado, escuta e exercício da cidadania, onde os jovens são ao mesmo tempo público e protagonistas das atividades.

“Quando a universidade se transforma em um espaço de cultura e diálogo, a juventude se encontra com a arte, com a literatura e com diferentes gerações. Isso fortalece seu protagonismo porque ela não apenas participa, mas é a própria atração do festival. Lançaremos em breve as oficinas, que são espaços para a formação livre e oportunidades de diálogo e aprendizado criativo”, explica a coordenadora.

Curadoria e produção

A programação do festival é planejada de forma estratégica para envolver os jovens em uma experiência integrada. Segundo o curador e produtor Febraro de Oliveira, o festival parte do entendimento de que a juventude é diversa, composta por múltiplas experiências sociais, culturais e territoriais.

Por isso, realiza-se escutas ativas em aldeias, assentamentos, periferias, escolas e coletivos urbanos, conectando linguagens, territórios e narrativas em eixos curatoriais que tornam a programação contínua, representativa e envolvente.

“Nosso objetivo é que cada atividade, concurso ou apresentação dialogue com o outro, criando um espaço onde a juventude se reconhece, participa e se sente parte do festival”, conta Febraro.

A curadoria do FestJuv é coletiva e plural, reunindo profissionais de diferentes trajetórias e identidades. O principal critério é a relevância artística aliada à capacidade de diálogo com as diversas juventudes do MS.

A seleção prioriza diversidade de linguagens, territórios, gêneros e estéticas, buscando tensionar estereótipos e mostrar múltiplas poéticas contemporâneas do estado, da juventude urbana à rural, indígena ou periférica.

“Entendemos a juventude como um campo de embate e transformação. Nossa curadoria procura refletir essa complexidade, trazendo artistas e grupos que dialoguem com essa diversidade e provoquem reflexão e participação”, destaca.

Integrar diferentes linguagens artísticas, como literatura, música, teatro e audiovisual, é um dos maiores desafios da produção do Festival da Juventude. Segundo Febraro, o objetivo é articular essas expressões sem perder identidade ou fluidez.

Sob a direção de Andréa, a programação é organizada a partir de conexões temáticas e percursos de experiência, fazendo com que literatura dialogue com música, audiovisual atravesse o teatro e performance encontre a oralidade.

“Nosso desafio é refletir a multiplicidade da juventude de forma orgânica e dinâmica, criando um festival que não segmente, mas conecte todas as expressões e experiências que os jovens trazem”, finaliza Febraro.

Serviço: As inscrições para o Festival da Juventude 2026 são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 15 de março de 2026, exclusivamente pelo site oficial do evento. Para mais informações sobre a programação, concursos e atividades, os interessados podem acessar o site festjuv.com.br/2026.

