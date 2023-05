Quarta-feira será de queda das temperaturas e possibilidade de chuva

A semana segue com instabilidades em Mato Grosso do Sul, e a quarta-feira (10) será de queda gradativa nas temperaturas. Essas variações ocorrem devido ao avanço de cavados, além da passagem de uma frente fria que favorece essa condição do clima.

No Pantanal, a temperatura em Aquidauana será com mínima de 21ºC e máxima de 28ºC. Em Corumbá, tempo encoberto com chuvisco, mínima de 20°C e máxima de 25°C. Em Porto Murtinho, a mínima será de 20°C e máxima de 26°C.

Na região Norte, Coxim amanhece com mínima de 22ºC e a máxima atinge os 32°C ao longo do dia. Já na Capital, há a probabilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A mínima será de 20ºC e a máxima de 27ºC.

Em Dourados, mínima de 19ºC e máxima de 26ºC. No Sul, onde as temperaturas serão as mais baixas no Estado, Ponta Porã terá mínima de 18ºC e máxima de 24ºC. Iguatemi fica com mínima de 17°C e máxima de 27°C. No Bolsão, Três Lagoas terá mínima de 21°C e máxima de 30°C.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), no decorrer dos dias os termômetros apresentam queda, com mínimas variando entre 14ºC e 18ºC e máximas até 28ºC para a região sul do Estado.

Ainda segundo o Cemtec, após a passagem da frente fria haverá uma queda mais acentuada das temperaturas, principalmente para a região sul do Estado, com valores que devem variar entre 14ºC e 16ºC. O frio mais significativo será na quinta-feira (11), principalmente na metade sul de MS, com minímas entre os 10ºC e 12ºC.

Para a região norte, esperam-se mínimas de 21°C e máximas de até 31°C. Em Campo Grande, mínima de 19°C e máxima de 28°C. Os ventos atuam do quadrante sul/sudeste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

