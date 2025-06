Com entrada gratuita, festival acontece de 5 a 8 de junho e reúne gastronomia e música num só lugar

Depois do sucesso dos festivais da farinha, do ovo, da linguiça, da carne, do leite e tantas outras delícias típicas, chegou a vez de completar essa verdadeira farofa gastronômica com o irresistível Torresmofest! Campo Grande, cidade rica em cultura, será o palco dessa festa de sabores a partir desta quinta-feira, 5 de junho, até o dia 8 de junho, no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena com entrada gratuita!

O festival funcionará das 12h às 23h e contará com uma estrutura de 4.500 m² em área ampla e ao ar livre, equipada com mesas, cadeiras, espaço kids e diversas estações gastronômicas dedicadas ao petisco mais crocante do Brasil: o torresmo. Por lá, será possível saborear versões como pururuca, torresmo de rolo e o clássico torresmo de boteco.

São mais de 20 expositores dentre os destaques dos pratos, estão costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e hambúrguer com shimeji, hambúrguer com torresmo e uma variedade de doces. O valor dos pratos começa em R$ 35. Para acompanhar, chopp artesanal, drinks e uma programação musical diversa traz covers de bandas nacionais e internacionais.

Torresmo é Tradição

O Torresmo Fest não é apenas mais um evento gastronômico, ele já faz parte da cultura popular brasileira.

Pioneiro no segmento, o festival se consolidou como um verdadeiro fenômeno nacional, com mais de 500 edições realizadas e um público que já ultrapassa os 10 milhões de visitantes ao longo de sua trajetória.Presente em mais de 20 estados brasileiros, o evento já passou por cidades em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Paraná, além de diversas regiões do Nordeste.

De acordo com o idealizador do festival, Eduardo Bueno, as expectativas para a edição em Campo Grande são altamente positivas. Segundo ele, a organização estima um público superior a 20 mil pessoas e o consumo de aproximadamente 15 toneladas de carne suína ao longo dos quatro dias de evento. Em entrevista ao jornal O Estado, Bueno destacou a satisfação em retornar à capital sul-mato-grossense.

“Torresmo é a paixão nacional e por onde passa mesmo voltando é muito sucesso porque a gente trabalha com muito

amor carinho e com o melhor da gastronomia. Estamos muito felizes em estar de volta a Campo Grande”, afirma Eduardo que esteve aqui ano passado para outra edição do evento.

O Torresmo Fest movimenta uma grande estrutura por trás das atrações gastronômicas e culturais. De acordo com Eduardo, mais de 500 pessoas estão envolvidas diretamente na realização do festival, desde a montagem até a operação, incluindo equipes de limpeza, bombeiros, músicos, expositores e demais funcionários.

Atualmente, o festival conta com 30 expositores fixos, que acompanham o evento em todas as cidades por onde passa. “É como um circo itinerante, uma verdadeira família que participa de todas as edições. Por isso, não abrimos espaço para expositores de fora do grupo, pois isso exigiria uma logística mais complexa e não seria justo com quem já está na estrada conosco”, afirmou Bueno.

Além da tradicional pururuca, o evento desta edição traz novidades no cardápio, com expositores veteranos apresentando novas operações. Entre os destaques estão cupim defumado, uma maior variedade de torresmos, novos tipos de hambúrgueres artesanais e opções assinadas por nomes como o Smanogueirense.

Embora o torresmo continue sendo o protagonista, o festival oferece uma diversidade gastronômica ampla, pensada para agradar toda a família. A estrutura foi planejada para garantir conforto ao público, com área coberta e capacidade para até 2 mil pessoas sentadas.

Expositores

O empresário Michel Diniz, sócio da rede Old Truck BBQ, participa do Torresmo Fest desde 2018, sendo um dos expositores mais antigos do evento. Em entrevista ao jornal O Estado, ele relembrou o início da trajetória junto ao festival, ainda nas primeiras edições. Na estrutura do festival, a estação comandada por Diniz se destaca por oferecer pratos como a tradicional costela assada e o popular torresmo de rolo, servidos na praça principal do evento.

“A gente está no evento praticamente desde o começo, sem ter pulado nenhuma edição.Todas as vezes que passamos por Mato Grosso do Sul, especialmente pela Capital, fomos muito bem recebidos. É um evento muito bem aceito pelo público, que comparece em peso. Cada lugar tem sua própria cultura e preferências. Com o tempo, a gente vai entendendo melhor o que o público espera e aprimorando nosso trabalho. A expectativa para essa edição é bastante positiva”, afirma.

Um dos expositores presentes no Torresmofest é o ‘Império dos Defumados’, de Emerson Raimundo. Há dois anos participando do festival, o carro chefe do empreendedor é o torresmo de rolo, mas ele também serve espetinho e churrasco americano, com lanches de costela desfiada, costelinha e costela com barbecue. Raimundo participou da edição de Dourados, realizada em 2024, e espera que a edição da Capital tenha o mesmo movimento.

“A expectativa nossa é que sejam iguais as de 2023, com público rotativo, que consome bacana. O festival é repleto de várias técnicas. O meu torresmo é o da roça, feito dry rub [um tipo de mix de temperos secos], coloco no ‘varal’, para defumar, enrolo, asso para tirar todo o líquido do couro e desidratar a pele; volto para a temperatura ambiente, congelo, e volto com ele para a fritura no óleo quente. Na hora que o gelado entra em contato com o gelado, onde ocorre a pururuca”, finaliza Raimundo para a reportagem.

Confira a programação completa:

QUINTA-FEIRA (05)

20h – Especial Tim Maia – Banda Plebheus

SEXTA-FEIRA (06)

20h – Cover U2 – Rubinho Gabba

SÁBADO (07)

17h – Tributo aos Mamonas – Banda Alziras

20h – Cover Guns N Roses – On The Road

DOMINGO (08)

13h30 – Rafael Barros – Voz e Violão

16h30 – Henrique Souza – Sertanejo

19h30 – Banda V12 – Pop/Rock

Serviço: O Torresmo Fest acontece em Campo Grande entre os dias 5 e 8 de junho, no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena. Com funcionamento das 12h às 23h, o evento conta com entrada gratuita e promete reunir milhares de visitantes em uma grande celebração da culinária nacional.Mais informações sobre a programação, expositores e atrações podem ser encontradas no perfil oficial do evento no Instagram: @torresmofest.

Amanda Ferreira