Polícia Civil prende terceiro envolvido em sequestro e roubo de veículo levado ao Paraguai

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu o terceiro envolvido em um roubo com sequestro ocorrido em Naviraí no dia 28 de maio. A prisão foi realizada pela equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí, com apoio da Delegacia de Angélica.

O suspeito, identificado como T.F.A.S., de 20 anos, estava foragido desde que seus dois comparsas foram presos em Ponta Porã. Ele foi localizado escondido em uma residência no município de Angélica, após intensa troca de informações e diligências das equipes policiais. Contra o acusado havia mandado de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário a pedido da 1ª DP de Naviraí.

Segundo a polícia, o trio agiu de forma planejada. Eles invadiram a casa da vítima, que foi rendida, amordaçada e mantida sob ameaça constante durante toda a madrugada. Durante o crime, foram roubados celulares, feitos saques e transferências bancárias via PIX que somaram R$ 22.600,00, além do veículo Fiat Toro, avaliado em mais de R$ 119 mil.

O carro foi levado até a fronteira com o Paraguai e entregue a receptadores. Com apoio das forças de segurança, o veículo foi recuperado em Ponta Porã dias após o crime.

Após ser preso, T.F.A.S. foi encaminhado à delegacia, onde confessou participação no assalto. Ele e os outros dois envolvidos responderão pelos crimes de roubo majorado, associação criminosa armada e transporte de veículo para o exterior.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população com informações que possam auxiliar investigações. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo número: (67) 3461-1215.

