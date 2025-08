Pantanal de Corumbá recebe Famtour internacional e se torna destino LGBT+

Iniciativa tem como objetivo apresentar o potencial turístico da região

Pelo segundo ano consecutivo, o Pantanal de Corumbá foi o destino do Famtour LGBT+ Turismo Expo do Brasil, importante evento de promoção do turismo inclusivo e sustentável. Neste ano, o Famtour internacional foi realizado entre os dias 26 e 28 de julho de 2025, reunindo operadores de turismo da Espanha, Itália, Argentina e Brasil para uma imersão na cultura, gastronomia e biodiversidade pantaneira.

A iniciativa teve como objetivo apresentar o potencial turístico da região para o público LGBT+, um dos segmentos que mais cresce no setor de viagens em todo o mundo. A programação incluiu circuito histórico-cultural visitando os principais patrimônios locais, passeio de barco ao encontro do pôr do sol, safári fluvial fotográfico com imersão nas águas cristalinas do Rio Paraguai-mirim, degustações gastronômicas como o pintado a urucum, coxinha de jacaré, lasanha de banana-da-terra, peixe ensopado com banana-da-terra, arroz com castanha de baru e outros sabores além de incríveis apresentações musicais.

“Corumbá vem se consolidando como destino turístico de destaque no cenário nacional e internacional, especialmente por sua rica biodiversidade e pela receptividade de sua população. Temos estimulado a qualificação profissional e ações de inclusão para atrair cada vez mais visitantes de diferentes perfis e nacionalidades. A realização do Famtour LGBT+ reforça o compromisso da gestão pública municipal com a diversidade, a sustentabilidade e a valorização da cultura local. É uma vitrine para o mundo sobre o que temos de melhor“, destacou o diretor-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Zelinho Carvalho.

O evento também contou com o apoio de entidades ligadas ao turismo e à promoção da diversidade: EMBRATUR, FUNDTUR MS, Fundação da Cultura de Corumbá, IGLTA e das Empresas locais de turismo que atuam no segmento do Turismo LGBTQIAPN+.

“Somos o primeiro destino do Pantanal de Mato Grosso do Sul com Empresas que acolhem os viajantes LGBTQIAPN+ com produtos incríveis que envolvem desde artistas locais até as grandes estruturas como os barco-hotéis. A expectativa é de que a experiência positiva vivida pelos operadores estrangeiros durante o Famtour resulte na ampliação das ofertas de pacotes para o Pantanal em seus respectivos mercados, fortalecendo o fluxo de turistas internacionais para a região”, afirmou o assessor executivo da FUNDTUR PANTANAL, Luiz Ricardo J. Rocha, responsável pela coordenação de promoção e mercado do turismo na fundação.

O Famtour é uma das ações do evento LGBT+ Turismo Expo, um evento de geração de negócios turísticos que conecta as principais operadoras de turismo e agências de viagens aos destinos e fornecedores do trade, com o objetivo capacitar profissionais no desenvolvimento de produtos e serviços que contemplem os turistas LGBT+. O evento aconteceu no dia 24/07/2025 na cidade de São Paulo reunindo os melhores profissionais do mercado em um dia de networking, gerando reflexão na busca de soluções e alternativas para o crescimento do segmento. Corumbá esteve presente com 02 empresas que atuam neste mercado.

“Temos trabalhado com afinco na estruturação, qualificação de nossa empresa e participando ativamente das ações de na promoção da FUNDTUR MS e FUNDTUR PANTANAL de forma a atrair e receber os viajantes LGBTQ+ para que possam usufruir de todas as atividades turísticas que a capital do pantanal oferece, já que este público se interessa por todos os segmentos do turismo de Corumbá, como o cultural, gastronômico, ecoturismo, aventura e pesca esportiva”, disse Leiliane Sena, diretor da LR Travel Experience.

O empresário Rafael Souza da ICTERUS Ecoturismo e Expedições ressalta que “não se trata de um turismo exclusivo, mas sim inclusivo, desenvolvemos nossos produtos de natureza, com foco na observação da vida selvagem, de tal forma que todos possam vivenciar as belezas do nosso Pantanal. E para que isso ocorra trabalhamos com empresas parceiras que comungam dos mesmos valores de respeito e inclusão”. (Com informações da Prefeitura de Corumbá).

