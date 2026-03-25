Projeto Cine Câmara leva cinema para cidades do interior

Objetivo é incentivar os produtos audiovisuais feitos em MS

O projeto Cine Câmara exibirá curtas-metragens de diretores sul-mato-grossenses nas Câmaras Municipais de 40 cidades do Estado. O objetivo é realizar uma ação integrada entre os municípios para incentivar os produtos audiovisuais feitos em MS, valorizar os profissionais locais e divulgar o cinema sul-mato-grossense para o público do Estado.

Foram distribuídos 40 kits com telas, projetores, notebooks e caixas de som para os 40 municípios de pequeno e médio porte em Mato Grosso do Sul que fazem parte do projeto. Os recursos para a realização vêm da Pnab e também do Governo do Estado.

Para o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, o Cine Câmara vai democratizar de verdade o acesso à cultura. “Ele vai chegar nos municípios com menor IDH, municípios às vezes muito pequenos que nunca viram cinema e agora ele vai ter dentro da Câmara Municipal, que é um lugar com ar-condicionado, que vai poder proporcionar um conforto para essas pessoas receberem um cinema de qualidade na sua cidade”.

“Nós estamos com um projeto de licenciamento, basicamente são filmes de Mato Grosso do Sul, mas também estamos em conversação com São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, Paraná, outros estados, para também exibir os filmes desses estados. O projeto tem uma programação de duração de 8 meses, mas é de ação continuada. Então, no próximo ano, a gente vai soltar de novo os editais para que a gente possa dar sequência a esse projeto e não morrer apenas agora”, diz Eduardo Mendes.

Para secretário de estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o projeto tem dois grandes benefícios: democratizar o acesso ao cinema e potencializar a divulgação da produção audiovisual sul-mato-grossense. “A gente sabe que a maioria das cidades não tem cinema, as pessoas só têm essa oportunidade pela televisão e o cinema tem toda uma magia. Mato Grosso do Sul é referência hoje na produção de audiovisual e o Cine Câmara vai poder levar isso para que a população do estado conheça, então nós teremos acesso ao cinema em todo Mato Grosso do Sul e vamos valorizar também a nossa produção de audiovisual”.

O vereador em Dourados e presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, Daniel Júnior, disse que o projeto foi uma grande e acertada do secretário Marcelo Miranda junto com o Eduardo Mendes e o nosso governador de levar a cultura, levar o cinema para as nossas cidades do interior. “Nós temos o prazer de, enquanto União de Câmaras, ser parceiro nesse projeto podendo ajudar no diálogo com os presidentes, com as mesas diretoras. É uma ideia bem bacana que o Eduardo Mendes trouxe de valorizar a nossa cultura, valorizar o nosso cinema e os nossos artistas locais”.

Presente no evento, a coordenadora do Colegiado Setorial de Audiovisual de Mato Grosso do Sul, Ara Martins, disse que o Colegiado vê de forma muito positiva o lançamento do projeto, “porque era uma das pautas de debate do colegiado da classe de que a gente conseguisse dar uma circulação, uma vazão maior para as nossas produções atingindo, alcançando inclusive o público do interior, que o estado é muito grande e muitas vezes a gente não consegue fazer nossos filmes chegarem a todos os municípios, a todos os locais então a gente recebe com muita alegria, vai ser com certeza um processo que vai somar bastante para a nossa classe”.

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