“Todo Mundo em Pânico 6” estreia hoje e aposta em sátira de sucessos recentes do terror e da cultura pop

Com o retorno dos irmãos Wayans e do elenco original, “Todo Mundo em Pânico 6” resgata personagens clássicos da franquia

Após décadas longe das telonas, a franquia de humor e horror retorna com uma nova produção. “Todo Mundo em Pânico 6” chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 4 de junho, apostando em sátiras atualizadas, personagens conhecidos do público e uma série de referências à cultura pop e ao cinema contemporâneo como; Wandinha, Corra!, Megan e entre outros.

O longa reúne novamente nomes marcantes da saga, como Cindy, Ray e Shorty, que voltam a enfrentar a ameaça do misterioso assassino mascarado. A proposta da produção é brincar com os clichês dos filmes de terror modernos, sem poupar continuações, reboots, derivados ou qualquer outra tendência recente da indústria cinematográfica.

Com direção de Michael Tiddes e roteiro assinado por Shawn e Marlon Wayans, o filme mistura cenas de suspense com humor irreverente. A trama também faz paródias de produções populares dos últimos anos, incluindo sucessos do terror e personagens que ganharam destaque na televisão e no streaming, ampliando o leque de referências para diferentes gerações de espectadores.

Além do retorno do icônico Ghostface e da presença de atores associados aos capítulos clássicos da franquia, a versão dublada promete resgatar vozes familiares para os fãs brasileiros. Com 1 hora e 36 minutos de duração, a produção busca recuperar a essência que transformou a série em um fenômeno da comédia paródia, agora adaptada ao cenário cultural atual.

A volta dos irmãos Wayans

A produção de “Todo Mundo em Pânico 6” marca o reencontro da franquia com os criadores que ajudaram a transformá-la em um fenômeno no início dos anos 2000. Depois de décadas afastados da série, os irmãos Wayans voltam a participar diretamente do desenvolvimento do novo capítulo, retomando uma parceria que esteve presente apenas nos dois primeiros filmes.

Para retornar ao papel de Shorty, Marlon Wayans precisou passar por uma intensa preparação física. O ator revelou que ganhou massa corporal para interpretar outro personagem em um trabalho anterior e, por isso, teve de reduzir cerca de 15 quilos em um curto período para recuperar características mais próximas das versões clássicas do personagem.

O retorno da família Wayans à franquia também encerra uma longa história de afastamento. Após o êxito comercial dos primeiros longas, divergências envolvendo questões contratuais impediram a participação deles nos filmes seguintes. Segundo Marlon, as negociações para uma continuação não avançaram na época, o que resultou na perda do controle criativo da série. Anos mais tarde, com uma nova administração à frente da Miramax, surgiu o convite para que os criadores originais reassumissem o projeto.

Além do valor simbólico de revisitar uma obra que ajudou a construir sua carreira, Marlon afirmou para o site Adoro Cinema que a volta da família ao universo de “Todo Mundo em Pânico” também possui um significado pessoal. O ator destacou que trabalhar novamente ao lado dos irmãos era um desejo manifestado por seu pai antes de falecer.

Marlon Wayans comentou para a revista Empire sobre a importância da comédia em um período marcado por divisões e tensões sociais. Para o ator e roteirista, o humor tem a capacidade de aproximar pessoas com opiniões e origens diferentes, criando momentos de descontração coletiva que se tornaram cada vez mais raros nos últimos anos.

“A proposta de “Todo Mundo em Pânico 6” é justamente recuperar essa experiência compartilhada, oferecendo ao público uma oportunidade de esquecer as diferenças por algumas horas e se divertirem. Wayans acredita que o riso continua sendo uma das formas mais eficazes de conexão entre as pessoas, independentemente de suas crenças, gostos ou visões de mundo.

Repercussão

Em sua crítica para o AdoroCinema, a jornalista Nathalia Jesus destaca que “Todo Mundo em Pânico 6” aproveita o atual sucesso dos filmes de terror para satirizar produções recentes, como “A Substância” e “Pecadores”, mas ressalta que o longa não se apoia apenas em referências do momento.

Segundo a análise, o retorno da franquia busca resgatar a essência das primeiras paródias, priorizando o humor e a diversão do público acima de estratégias puramente comerciais, com a proposta de transformar a experiência no cinema em uma sessão leve e repleta de gargalhadas.

Além da repercussão provocada pelo lançamento nos cinemas brasileiros em 4 de junho, o filme também esteve envolvido em uma pequena controvérsia relacionada à divulgação nacional. Um dos cartazes promocionais publicados no início de maio apresentou uma adaptação da frase de uma personagem que gerou críticas entre os fãs nas redes sociais “Se eu lacro, eu lucro”, que consideraram a tradução distante da piada presente na versão original.

Diante da reação negativa, a distribuidora ajustou rapidamente o material promocional, substituindo o texto por uma nova versão mais próxima da intenção original da cena “Eu lacro, não lucro”.

Lançado originalmente em 2000, “Todo Mundo em Pânico” surgiu em um período em que produções como “Pânico” e “Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado” dominavam o cinema de suspense. A comédia dirigida por Keenen Ivory Wayans transformou os clichês do gênero em piada e conquistou o público mundial, alcançando uma expressiva bilheteria internacional. O sucesso deu origem a diversas continuações ao longo dos anos, sendo que a mais recente delas chegou aos cinemas em 2013.