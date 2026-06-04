Briga tem ameaças com pedra e facão na região central de Campo Grande

Confusão ocorreu próximo ao Centro POP; um dos envolvidos foi imobilizado por militares do Corpo de Bombeiros

Imagens compartilhadas nas redes sociais flagraram o momento em que cerca de quatro homens começaram a brigar na manhã desta quinta-feira (4), sendo que um deles chegou a invadir um posto de combustíveis, em Campo Grande.

O desentendimento teve início no cruzamento da Avenida Calógeras com a Rua 26 de Agosto, nas proximidades do Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua).

Em vídeo divulgado pela página Campo Grande Mil Fita 67 no Instagram, é possível ver um dos homens com uma pedra na mão entrando no posto de combustíveis e ameaçando outro envolvido na confusão.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros que passava pelo local parou para intervir na ocorrência e conseguiu imobilizar um dos homens. Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação de feridos.

Confira o vídeo

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