Mulher é ameaçada por companheiro que não queria ir trabalhar em MS

Suspeito teria tentado furar os pneus do carro da vítima com uma faca e ameaçado matar a companheira e o sogro em Bonito

A polícia foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, na quarta-feira (3), iniciada porque o suspeito discutiu e amaçou a companheira por não querer ir trabalhar, em Bonito.

No local, em conversa a vítima de 21 anos relatou que o companheiro de 28 anos, não queria ir trabalhar, em dado momento ele pegou uma faca e tentou furar os pneus do veículo dela.

O pai da vítima, de 50 anos, que reside em um cômodo anexo, escutou a discussão e interviu. O homem deixou a casa com a faca e disse que voltaria para matar os dois.

Com informações das características físicas e vestimentas a equipe iniciou diligências. Ao verificar o nomem do homem, constataram que ele possui um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande.

A jovem informou que não sofreu agressões físicas e registrou o boletim de ocorrência, solicianto medidas protetivas. Ela foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil, para tomar às medidas legais.

Até o fechamento do boletim de ocorrência o suspeito nãA polícia foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na quarta-feira (3), em Bonito. O caso teria começado após uma discussão entre o suspeito e a companheira porque ele não queria ir trabalhar.

No local, a vítima, de 21 anos, relatou que o companheiro, de 28 anos, se recusava a sair para o trabalho. Em determinado momento, ele pegou uma faca e tentou furar os pneus do veículo dela.

O pai da vítima, de 50 anos, que mora em um cômodo anexo à residência, ouviu a discussão e interveio. Após isso, o homem deixou o local com a faca e afirmou que voltaria para matar os dois.

Com as características físicas e as vestimentas informadas, a equipe policial iniciou diligências. Ao consultar o nome do suspeito, os policiais constataram que ele possui um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande.

A jovem informou que não sofreu agressões físicas e registrou boletim de ocorrência, além de solicitar medidas protetivas. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Até o fechamento do boletim de ocorrência, o suspeito não havia sido localizado.

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