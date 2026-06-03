Titãs se apresentam em Campo Grande com turnê comemorativa de 40 anos de “Cabeça Dinossauro” no Araruna Fest

Campo Grande se prepara para receber um dos maiores nomes da história do rock brasileiro. No dia 29 de agosto, o Araruna Fest traz ao Bosque Expo a banda Titãs, em uma apresentação que integra a turnê comemorativa dos 40 anos do álbum “Cabeça Dinossauro”, considerado um dos marcos do rock nacional.

O show promete reunir diferentes gerações de fãs em uma noite dedicada aos grandes clássicos do grupo, com um repertório que revisita sucessos que marcaram a trajetória da banda e a história da música brasileira.

A apresentação faz parte da programação do Araruna Fest, evento que vem se consolidando no calendário cultural de Campo Grande ao trazer atrações de grande porte à cena musical da Capital. Na última edição do festival em maio, o cantor Frejat esteve presente reunindo mais de cinco mil pessoas.

Com vendas de ingressos previstas para serem abertas em breve, a organização orienta o público a ficar atento aos canais oficiais. A expectativa é de casa cheia para uma noite que promete entrar para a história dos shows na cidade.

Sobre a turnê

A turnê comemorativa dos 40 anos do álbum “Cabeça Dinossauro” marca um dos momentos mais intensos da trajetória dos Titãs, considerado um dos mais influentes do rock brasileiro. Lançado em 1986, o trabalho segue como referência por sua sonoridade agressiva e letras que dialogam com crítica social e comportamento, elementos que continuam presentes nas apresentações da banda.

O espetáculo que integra a celebração aposta em uma experiência energética, com o repertório passando pelas faixas do álbum executadas na íntegra, além de outros clássicos da banda que ampliam a segunda parte do show. A proposta mantém o espírito original da obra, conhecido pela força das performances e pela atmosfera crua que marcou a fase mais visceral do grupo, incluindo possíveis resgates de outros trabalhos icônicos da carreira.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.