Jovem sequestrado em Três Lagoas é libertado; outros casos seguem sob investigação

Caso no bairro Orestinho teve desfecho positivo, mas sequência de desaparecimentos mantém cidade em alerta

O jovem Kauã Camargo Marçal, de 19 anos, sequestrado na noite de terça-feira (2) em Três Lagoas, foi libertado e já voltou para a família. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O crime aconteceu no bairro Orestinho, quando três homens encapuzados invadiram uma residência, arrombaram a porta e levaram o jovem à força.

Antes da fuga, a vítima teria sido agredida pelos criminosos, que a colocaram em um veículo e seguiram em direção desconhecida. As circunstâncias da liberação ainda não foram esclarecidas.

O caso se soma a outros episódios recentes registrados na cidade. Na segunda-feira (1º), duas adolescentes de 13 anos desapareceram e depois foram encontradas em uma área de mata no interior paulista, após terem sido levadas durante uma emboscada.

Outro desaparecimento segue sem solução. O jovem Eduardo Benevides Vilharva, de 20 anos, conhecido como “Japa”, foi levado por homens armados no bairro São João e ainda não foi localizado.

As investigações apontam que ele pode estar na própria região de Três Lagoas. Um veículo ligado a uma das ocorrências foi encontrado na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo e passou por perícia.

A polícia segue em busca de informações que levem ao paradeiro do jovem e à identificação dos responsáveis pelos casos.

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