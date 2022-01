“The Office” tem cena inédita da 4ª temporada revelada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A série de comédia “The Office” (2005-2013) teve uma cena inédita divulgada pela produtora Peacock. No trecho, que se passa antes da abertura, Michael (Steve Carell) reinventa o “humor de banheiro” do escritório.

“Assista a este trecho hilário nunca antes visto da 4ª temporada de ‘The Office’, onde Michael Scott tem um pequeno acidente no banheiro”, diz o texto que acompanha o vídeo, no canal oficial da série no YouTube.

Nos comentários, fãs e internautas se divertiram com o conteúdo inédito. “Por que eles guardariam isso? Esta é a conexão de que precisávamos para o episódio ‘Golden Ticket'”, escreveu uma. “É como se existisse um universo onde ‘The Office’ não acabou”, disse um segundo.

“Me espanta como ainda há muito conteúdo não visto pela maioria das pessoas neste programa de 16 anos, e eu adoro isso”, escreveu ainda outro. “Eu ri tanto, com lágrimas e tudo. Melhor série de todas”, pontuou um quarto fã.

Em suas nove temporadas, a série acompanha o dia a dia dos funcionários da Dunder Mifflin, empresa que vende papel na cidade de Scranton, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A trama é estrelada por nomes como John Krasinski, Jenna Fischer e Rainn Wilson. Atualmente, as temporadas da sitcom estão disponíveis no HBO Max.

Link do vídeo no YouTube: