Campanha para ajudar famílias da Bahia arrecada 5 toneladas de mantimentos em MS

O corpo de bombeiros, junto com duas instituições, fizeram uma campanha para arrecadar alimentos para as famílias da Bahia, e nesta terça-feira (4), começaram a montar as cestas básicas.

O Major Fábio, do corpo de bombeiros, conversou com a equipe do O Estado Online e se disse contente com o apoio da população para arrecadar os donativos. “Essa campanha superou as expectativas. Todos os quartéis ficaram cheios de tantas doações, aqui tem de tudo um pouco e isso é muito bom”, contou.

A arrecadação, até o momento, foi de 5 toneladas e ainda está chegando alimentos de alguns quartéis. Até o fim da semana, os alimentos e mantimentos serão encaminhados para a base aérea e depois serão levados para as famílias que perderam tudo na Bahia. Vale lembrar que a campanha já foi encerrada.

(Com informações de Itamar Buzatta)