Tetê Espíndola comemora 70 anos

Dos festivais aos hits, artista campo-grandense relembra sucessos de sua carreira e faz show na Capital no dia 14

Tetê Espíndola, uma das mais proeminentes vozes do Mato Grosso do Sul, completa 70 anos na segunda-feira (11), e para comemorar, não poderia deixar de fora aquilo que ama e que a consagrou: a música. Na quinta-feira (14), a cantora realiza o show “A Era dos Festivais”, no 7º Festival Engepar Viva Campo Grande, para relembrar seus hits e de tantos outros artistas da MPB, que foram revelados pelos festivais de música dos anos 60, 70 e 80.

Além disso, a comemoração dos seus 70 anos, vem com um “gostinho à mais”, a volta de seu sucesso “Escrito nas Estrelas”, impulsionado pelas redes sociais, que conquista a nova geração.

A composição “Escrito nas Estrelas” voltou ao topo das paradas após a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu cantar a canção no programa “A Fazenda”. Além disso, a cantora sertaneja Lauana Prado contribuiu para o sucesso da música entre a nova geração, após realizar um cover em um show, em dezembro de 2023. Atualmente, já são mais de 400 milhões de compartilhamentos da música no tik tok. Tetê pulou de 60 mil ouvintes para 720 mil no Spotify e o vídeo da música no YouTube foi de 1 milhão para 28 milhões de acessos em apenas 2 meses.

O show “A Era dos Festivais” será uma volta ao passado da participação de Tetê nos festivais de música, como contou a cantora em entrevista exclusiva ao jornal O Estado. “O show conta a história dos festivais na minha formação musical como artista, desde os meus 11, quando conheci Elis Regina no festival ‘Arrastão’, em 1965, até o meu grande momento em 1985, no ‘Festival dos Festivais’, na TV Globo”, relembrou.

Além disso, a escolha do setlist para o show passará por músicas do início da carreira de Tetê, quando cantava apenas em Campo Grande, até um de seus maiores sucessos “Escrito nas Estrelas”.

“Serão músicas de três festivais que foram importantes para a minha formação. Em 1972, ganhei o prêmio de melhor intérprete com a música ‘Sorriso’. Em 1981, participei do PMB Shell com a música ‘Londrina’, de Arrigo Barnabé. Em 1985 ganhei o primeiro lugar do Festival com ‘Escrito nas Estrelas’, de Arnaldo Black e Carlos Rennó. Além de cantar essas músicas, cantarei músicas da era dos Festivais que mais marcaram a Tropicália”. Para ela, valorizar a memória musical dos grandes compositores da MPB e trazer toda a riqueza e diversidade que nasceram com os festivais de música popular brasileira foi o estopim para criar o espetáculo, que trará canções de nomes de peso da música como Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jair Rodrigues, entre outros.

De casa para o Brasil

A jornada da campo-grandense Tetê Espíndola começou dentro de casa, tocando com os irmãos no fim dos anos 1960. Vinda de uma família repleta de artistas, a cantora teve seus ouvidos treinados com muita música clássica e até serenatas da fronteira.

“Quando criança, convivi com meus tios trigêmeos, que tocavam piano, sobretudo música clássica. Também tive a oportunidade de participar de serenatas com o ‘Trio Paraguaio’, que tocava músicas de raiz, onde me encantei com a harpa paraguaia. Minha mãe também costumava cantar para mim e meus irmãos as músicas da era de ouro da rádio, interpretadas pelas cantoras da época. Mais tarde, já na adolescência, comecei a cantar as composições que Geraldo Espíndola fazia para mim e, em seguida, formamos o grupo ‘LuzAzul’, com Alzira, Celito e Geraldo”, contou.

Ainda aos 14 anos, o grupo ganhou um festival de música em Campo Grande, com a canção ‘Sorriso’, interpretada por Tetê e composta por Geraldo. Foi o pontapé inicial para que a cantora decidisse por uma carreira fora de Mato Grosso do Sul, e em 1978 chegam a São Paulo, na tentativa de uma carreira profissional. Com seu instrumento favorito, a craviola, os irmãos realizam diversos testes em gravadoras até serem chamados pela multinacional Polygram. Assim começa a sua brilhante carreira, com o disco Tetê e o Lírio Selvagem.

Sete anos após lançar o primeiro álbum, Tetê vence com Escrito nas Estrelas o Festival dos Festivais da Rede Globo, em 1985, e fica conhecida em todo o Brasil como a cantora que tem “pássaros na garganta”. Em 46 anos de carreira, Tetê conta com 20 álbuns lançados e várias participações em coletâneas e discos de outros artistas. No cinema cria a trilha sonora e atua como atriz no filme “Mônica e a Sereia do Rio”, de Maurício de Souza.

Serviço – O 7º Festival Engepar Viva Campo Grande, realizado pela empresa de engenharia Engepar acontece na quinta-feira, 14 de março, no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186, Centro, às 20h30. O show “A Era dos Festivais” conta com um quarteto de músicos para relembrar os sucessos da época! Em seguida, o som animado com a banda completa dos Walkirias e o melhor do pop-rock. Os ingressos custam R$ 100,00 e R$ 150,00 na hora, e podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla.

