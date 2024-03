Tiago Iorc amou ver Campo Grande de novo

Após sete anos, Cantor fez show na última sexta na Capital e encantou público na voz e violão

O Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo foi palco de uma noite memorável na última sexta-feira (8), quando o cantor, compositor e produtor musical, Tiago Iorc, fez seu aguardado retorno á Campo Grande. Com sua performance única, o vencedor do Grammy Latino de 2023 encantou o público presente na capital.

Em uma entrevista exclusiva para o Jornal O Estado, Tiago Iorc compartilhou sua paixão pela música e suas expectativas para os shows em solo sul-mato-grossense. O cantor, que não se apresentava em MS há sete anos, revelou que esteve animado com a atmosfera mais próxima da plateia, especialmente em um formato voz e violão.

“Eu amo estar no palco, seja sozinho ou com banda. Para mim, é uma honra poder celebrar canções e a união das pessoas cada vez que me apresento”, afirmou o artista, destacando a conexão íntima que o formato acústico proporciona.

O cantor compartilhou sua empolgação ao retornar a Campo Grande após tantos anos. O forte elo emocional com os fãs e o calor da recepção foram fontes de motivação, evidenciando a gratidão do cantor pelo carinho do público sul- -mato-grossense.

“Foi um momento inesquecível para todos nós. Fiquei muito animado em voltar para Campo Grande depois de tantos anos! O que me motiva é estar próximo dos fãs e o enorme carinho que recebo. Nem sempre conseguimos ir aos lugares como gostaríamos, mas é gratificante poder voltar e sentir a emoção do público pertinho! A recepção é a melhor possível, só sinto amor e coisas boas!”

O show em Campo Grande, realizado no dia 8 de março, coincidindo com o Dia Internacional da Mulher, Tiago presenteou os fãs com muita música. A data especial fortaleceu ainda mais o vínculo com a plateia, composta em grande parte por mulheres. “Fico contente de estar me apresentando nessa data importante. Grande parte do meu público é feminino e me sinto honrado por isso”, declarou o cantor.

Durante a apresentação, Tiago tocou músicas presentes do seu último álbum ‘Daramô’ e também clássicos do repertório do cantor que já fazem sucesso entre o público, como; “Eu amei te ver” e “Coisa Linda”. “Essas são músicas que já fazem parte da memória afetiva do meu público. Elas possuem um lugarzinho especial e, independente do formato do show, a emoção com certeza vem, é inevitável. Sinto os fãs muito conectados comigo quando canto elas.”

Apoio regional

Demonstrando apoio à cena artística local, Tiago expressou seu carinho pelo trabalho de Dora Sanches, artista de Campo Grande que abriu o show na capital. “Gosto muito do trabalho de Dora, ela é uma artista super talentosa e também é de Campo Grande. Acho importante estar atento às novidades e procurar somar com novos artistas. Foi incrível, pois tivemos uma mulher nessa data significativa.

Enfrentando o desafio de alcançar diferentes lugares em um Brasil vasto, Tiago revela a missão de tornar cada apresentação inesquecível. Sua abordagem única, guiada pela energia dos fãs, cumpriu a promessa de criar momentos mágicos, destacando a importância de se adaptar a diferentes públicos.

“É fundamental fazer com que a música chegue nos mais diferentes lugares e pessoas, o Brasil é muito grande e às vezes acaba sendo um desafio conseguir contemplar todo mundo. Por isso tento fazer ser inesquecível cada oportunidade que tenho de estar próximo do público. Cada show é único, sinto a energia dos fãs na hora e vou me guiando por eles!”.- Afirma o cantor.

Tiago destaca a gratificação em sentir a emoção do público ao vivo, ressaltando a importância dessa conexão direta durante seus shows. Suas músicas, que transcreve seus sentimentos, servem como um exemplo vívido dessa experiência, onde as emoções se entrelaçam, envolvendo tanto o artista quanto o público.

“É o que tem de mais gratificante, sentir a emoção do público ali na hora, ao vivo. ‘Tudo que a fé pode tocar’ é uma canção que ilustra bem a importância dessa conexão durante o show. As pessoas se emocionam muito, de formas diferentes e isso me toca bastante, eu me emociono junto!”, relata.

A passagem do cantor em Campo Grande supriu as expectativas de seus fãs, que finalmente puderam se deliciar com a voz do cantor em solo sul-mato-grossense. O show foi marcado por momentos emocionantes, reforçando a conexão entre Tiago e seu público, que não hesitou em expressar o amor por vê-lo novamente nos palcos da capital morena.

Show em Dourados

Devido a problemas logísticos, o show marcado para sábado (9), em Dourados foi cancelado. Em nota, a assessoria do cantor emitiu um comunicado oficial explicando a situação e anunciando a nova data para o espetáculo. De acordo com a pasta, a nova data será divulgada em até 15 dias, permitindo que os espectadores se programem para prestigiar o evento na data remarcada. Ainda segundo a produção, os ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data do show, proporcionando aos fãs a oportunidade de manterem seus lugares garantidos no evento reagendado.

Por Amanda Ferreira

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.