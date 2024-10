Terceiro filme da franquia traz o palhaço Art mais sangrento do que nunca

Hoje é dia 31 de outubro, data em que muitos países celebram o Halloween, ou dia das bruxas em tradução livre. As festas de Halloween foram inicialmente inseridas em cursos de inglês no Brasil afora, e agora estão presentes em festas a fantasia, em bares e exibições de filmes de terror nos streamings e também no cinema. Vale lembrar, que para quem não curte as festas de Halloween, hoje também é celebrado o dia do Saci, lenda folclórica brasileira. Voltando ao cinema, eis que no dia das bruxas, está de volta Art, o Palhaço em “Terrifier 3”, na tão aguardada continuação da franquia de terror que conquistou o status de filme cult.

Criada no horror independente dos anos 2000, a série começou com um orçamento mínimo, mas cresceu significativamente, ganhando popularidade nos últimos anos, especialmente em plataformas de streaming e através das redes sociais aonde rendeu muito assunto.

O sucesso inesperado de bilheteria de “Terrifier 2”, em 2022, consolidou o lugar da franquia entre os fãs de terror extremo, com seu vilão aterrorizante, Art, e as mortes brutalmente criativas que a tornaram uma das mais sangrentas da história do gênero. Se no primeiro filme o palhaço assassino Art matava só para ‘ver o tombo’, a partir de sua sequência são explorados mistérios em torno da origem do personagem e introduzindo elementos macabros que dão a entender que Art é algo além do humano.

Sinopse

Em “Terrifier 3”, o cenário se desloca do tradicional Halloween para o Natal, uma mudança que promete oferecer uma abordagem perturbadora ao espírito das festas de fim de ano. Embora seja definitivamente um “filme de Natal”, não é o tipo de entretenimento para assistir com a família reunida ao redor da árvore. Em vez disso, os fãs de terror podem esperar uma nova dose de violência gráfica e choques visuais característicos da série, como é de praxe e o clímax é ver Art adotando um visual macabro ao se vestir como Papai Noel. Com uma duração de 125 minutos, o filme é um pouco mais curto que “Terrifier 2”, mas promete manter o nível de tensão e violência que definiu a franquia.

Além do retorno de Lauren LaVera como Sienna Shaw, a nova sequência traz de volta Samantha Scaffidi no papel de Vicky, agora transformada na parceira de Art em seus atos de terror. A produção também conta com a participação especial de Jason Patric, conhecido por “O Exterminador do Futuro 2” e por um dos melhores filmes de Vampiro da década de 1980 “The Lost Boys”, além do lendário ícone do terror Tom Savini, de “Um Drink no Inferno”, aliás Savini é um gênio da maquiagem de terror, o que só aumenta as expectativas dos fãs para este novo capítulo da saga. A direção segue com o competente Damien Leone.

Curiosidades

Em uma entrevista ao site norte-americano ‘MovieWeb’, o ator David Howard Thornton, que dá vida ao palhaço Art afirmou que as novas cenas do filme estão extremamente violentas. Ele chegou a admitir ter ficado enojado ao gravar uma de suas cenas finais, afirmando que este é o filme com as mortes mais impactantes da franquia.

“Há um momento notório próximo ao final do filme que realmente me deixou enjoado. É algo que eu simplesmente não suporto na vida real,” contou Thornton ao MovieWeb. “Damien sabia disso, então acredito que ele incluiu essa cena só para me provocar no set. Além disso, o ambiente tornou tudo pior, pois estávamos em uma casa quente e malcheirosa. Então, Samantha [Scaffidi], que interpretou Victoria, entrou com um saco de salgadinhos de milho com um cheiro horrível. Isso só piorou tudo.”

Críticas

Até o final o fechamento desta edição, Terrifier 3 estava com 77% de aprovação da crítica especializada em 122 avaliações e com 86% de avaliações positivas dos fãs em mais de 2.500 qualificações. Veja o que disseram alguns críticos:

“Terrifier 3 talvez seja o filme mais sangrento que já passou pelas telas dos cinemas”, elogia o editor-chefe da Fangoria, Phil Nobile Jr. “David Howard Thornton está se divertindo muito, sendo o mais engraçado que já fez como Art; Lauren LaVera está sendo muito bem-sucedida. Possivelmente, a garota final mais fisicamente castigada desde Marilyn Burns.”

Preston Barta, membro da Critics Choice Association: “Damien Leone acabou de pintar sua Capela Sistina na tela com sangue e tripas. Lauren LaVera arrasa.”

“Terrifier 3 é o meu favorito da série até agora”, observa Matthew Jackson, membro da Associação de Críticos de Cinema de Austin. “Uma vitrine de sangue e um amadurecimento da capacidade de Leone de mudar de impiedoso para emocional em um instante. Angustiante e hilário ao mesmo tempo.”

Terrifier 3 está nos cinemas de todo o país e a classificação indicativa do filme é para maiores de 18 anos.

Por Marcelo Rezende