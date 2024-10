Manoel de Barros será homenageado pela ASL em Roda Acadêmica

Evento terá leituras de obras do poeta e apresentações de música erudita

Nesta quinta-feira (31) a ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras) irá prestar homenagens ao poeta Manoel de Barros, um dos mais importantes nomes da literatura do Estado, que foi ocupante da cadeira número um da academia. Os acadêmicos Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros e Rubenio Marcelo farão leituras e conversas sobre a vida e obra do poeta.

O evento faz parte da Roda Academica da ASL, que homenageia nomes de grande relevância para o cenário sul-mato-grossense, como Ulysses Serra (fundador da Academia), Hildebrando Campestrini (escritor, professor e historiador) e Maria da Glória Sá Rosa (a professora Glorinha, grande contribuinte da cultura estadual).

Poeta que é uma referência para o Pantanal e Mato Grosso do Sul, Manoel de Barros terá sua poesia celebrada e sua presença na Academia relembrada. Conforme o escritor e atual presidente da Academia, Henrique de Medeiros, falar de Manoel de Barros é sempre uma grande honra, principalmente para os membros da academia, ao lembrarem de sua participação.

“É sempre uma delícia para nós, porque falamos sobre um dos destaques da poesia sul-mato-grossense, até mesmo nacional e internacional, o qual é o Manoel de Barros. E a alegria do convívio, alegria de ter tido o Manuel entre os nomes da Academia. Iremos falar justamente muito da posse dele, tema que ainda não tínhamos levado para a Academia, a lembrança disso, e vamos estar citando alguns poemas, tendo uma visão da obra do Manuel de Barros. Que é essa obra que é um universo todo particular que o Manuel tem com relação à poesia. Um mundo criado com características muito próprias, uma poesia que simboliza em alguns momentos o Pantanal, mas que, na verdade, é um mundo construído pelo Manuel dentro de sua poesia, de forma singular”, destaca.

O evento também contará com a participação da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e da Confraria Sociartistas.

Por meio do projeto ‘Música Erudita e suas Fronteiras’, parceria da ASL e a UFMS, dentro do projeto ‘Movimento Concerto’, a participação desse mês da Roda Academica será do violinista Marcelo Fernandes.

“É uma honra participar dessa discussão sobre o nosso poeta maior, de Mato Grosso do Sul, Manuel de Barros. A abertura, por sua vez, vai ser uma moldura a discussão, ou seja, a moldura nunca é o quadro. Ela só orna como quadro e eu vou tocar um violão do século XIX, uma réplica, com algum repertório, com três obras escritas para esse instrumento de 1834. Esse é o grande plus da noite. Como se comunica o Manuel de Barros? São obras vinculadas a uma época fantástica da história da música, uma época que a fantasia contava mais do que a estrutura e apontava para esse mundo onírico, esse mundo do sonho que é o Manuel de Barros. Então é mais uma conexão temática do que uma conexão histórica”, pontuou Fernandes ao jornal O Estado.

Violinista e professor, Marcelo Fernandes é o organizador do projeto ‘Música Erudita e suas Fronteiras’ e possui em seu currículo apresentações em teatros, conservatórios, universidades e festivais em países como Bélgica, Chile, França, Espanha, Colômbia, Alemanha, Paraguai, Suíça, Itália, Bolívia e Estados Unidos.

O músico irá executar obras originais do século XIX em um instrumento réplica de um violão francês de 1834 (René Lacote), oferecendo ao ouvinte uma experiência ímpar em termos de timbre e fidelidade estilística. Esse mesmo programa será executado pelo violonista, na próxima semana, no festival Internacional de Violão de Porto Alegre. No final do mês, Marcelo Fernandes embarcará em turnê pela República Checa e Portugal.

Já a Confraria Sociartistas, projeto conjunto com ‘Arte na Academia’ apresentará exposições de artes visuais com as artistas Gisele Mendonça e Tanara Renck. Após a palestra, na confraternização sempre realizada no foyeur da ASL, haverá participação instrumental do músico, arranjador e compositor Giovani de Oliveira.

Gisele Mendonça atua como artista profissional desde 1997 e participou de diversas exposições coletivas e individuais no Estado do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. Sua pintura retrata motivos coloridos e pop, com traços e texturas expressivas, sempre utilizando uma técnica que nos remete a uma arte mais ilustrativa. Seus temas variam entre florais, pássaros, motivos sacros e figurativos. Tanara Renck é artista visual graduada em Licenciatura em Artes e com especialização em Arte e Cultura, trabalhando com diversas técnicas de desenho como grafite, lápis de cor, giz pastel, aquarela, nanquim, e pintura em acrílica sobre tela, além de experimentações em escultura e outras linguagens.

Instrumental no Foyeur

Após a Roda de leituras e conversas, na confraternização no foyeur da Academia haverá apresentação instrumental do músico, arranjador e compositor Giovani de Oliveira. Teve seu início como músico profissional no ano de 1997 na Orquestra Rio Jazz, onde participou de vários festivais de Jazz no Rio de Janeiro, Búzios e Rio das Ostras. Participou de vários Musicais, entre eles “Ao som da Motown”. Gravou dois CDs com a Rio Jazz e com diversos artistas. Integrou a Amazonas Band e a Orquestra de Beiradão do Amazonas.

Manoel de Barros

Nascido em Cuiabá/MT e sempre se dizendo um Corumbaense, vivenciando o Pantanal, Manoel de Barros é autor de inúmeras obras poéticas e detentor de importantes premiações culturais (dentre as quais, dois Prêmios Jabutis: 1989 e 2002) e incontáveis homenagens. Manoel começou a publicar seus livros de poemas em 1937 (livro ‘Poemas Concebidos Sem Pecado’). A sua extensa e aplaudida obra tem sido objeto de teses, ensaios, filmes, peças de teatro e vídeos.

Manoel de Barros cresceu no ambiente rural do Pantanal, o que influenciou profundamente sua poesia, repleta de elementos regionais e uma espécie de surrealismo pantaneiro. Sua obra é marcada por uma linguagem singular e uma profunda conexão com a natureza e o humanismo. Sua escrita desafia as convenções gramaticais e explora novas formas de expressão, refletindo sobre a existência e a simplicidade da vida. Foi reconhecido e consolidou-se como um dos principais poetas contemporâneos do Brasil.

Os Acadêmicos

Participantes desta Roda, os escritores e imortais Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros e Rubenio Marcelo estiveram presentes à posse de Manoel de Barros na ASL, e os três acadêmicos, sendo poetas, têm forte conhecimento e contato com sua obra. Estarão levando um pouco de sua trajetória de vida e sua importância e ingresso na ASL.

Serviço

A Roda Acadêmica da ASL será realizada nesta quinta-feira (31), às 19h30, com participação dos projetos ‘Música Erudita e suas Fronteiras, da UFMS, e ‘Arte na Academia’, com a Confraria Sociartistas. A ASL fica na rua 14 de julho, 4653, altos do bairro São Francisco. Entrada franca, evento presencial, traje esporte.

Por Carolina Rampi