Irmãos são acusados de ‘estupros em série’ e um é preso em Campo Grande; outro está foragido

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (31), em Campo Grande, por equipes da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos Assaltos e Sequestros) por uma série de estupros. Outros dois irmãos também estão envolvidos. O crime mais recente cometido por eles ocorreu na quarta-feira (23). Um deles está foragido.

Em coletiva de imprensa na manhã de hoje, as delegadas Elaine Benicasa e AnaLu Lacerda detalharam sobre o caso. Os irmãos são acusados de cinco estupros na Capital, nas regiões central, do Prosa e Monte Castelo.

Conforme informações, um deles tinha por preferência vítimas mais idosas, enquanto o outro tinha a facilidade para invadir os locais. O último estupro cometido por um dos irmãos ocorreu no dia 23, após ele invadir uma residência e abusar sexualmente da moradora, uma mulher de 38 anos.

Antes de invadir residências para cometer os crimes, os autores passavam a sondar a casa, moradores e horários em que teriam mais facilidade para entrar no imóvel. “Eles invadiam para roubar e depois cometiam o crime de estupro”, detalhou a delegada.

Outros casos

No dia 3 de outubro, um dos irmãos passou em frente a uma loja, na região central e ao perceber que a funcionária estava sozinha, entrou no local para roubar e passou a apalpar a mulher. O autor não conseguiu abusar da vítima devido uma cliente entrar na loja.

Outro caso relatado pelas delegadas é de um estupro que ocorreu no estacionamento de uma loja de um shopping, localizado na Avenida Ernesto Geisel. Após as investigações apontarem para os irmãos, foi expedido mandados de busca e apreensão e mandados de prisão para os autores.

De acordo com as delegadas, três vítimas fizeram o reconhecimento dos autores. Uma das vítimas chegou a passar mal vomitando na delegacia ao encontrar com o homem. Ainda conforme informações, o outro irmão dos autores já está preso pelo crime de estupro. São 14 irmãos, sendo três envolvidos em crimes.