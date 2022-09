Contar em debate destacou ampliação de escolas militares

Capitão pretende fazer parcerias com os municípios para implantar creches em tempo integral

Em debate realizado na última segunda-feira (26) o candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul, Capitão Contar declarou que vai ampliar o número de escolas cívico-militares em Mato Grosso do Sul por acreditar que é um modelo de excelência que vai contribuir com a educação pública do nosso estado. Contar ainda declarou que pretende valorizar os professores e garantir um ambiente saudável para os alunos da rede estadual, sem ideologias de gênero para que eles possam aproveitar o máximo o tempo na escola para aprender.

“Educação é um tema prioritário. Os professores que estão assistindo devem se lembrar de uma votação polêmica que tivemos na Assembleia Legislativa, onde eu fui contra a redução dos salários dos professores contratados. O governo do Estado tem obrigação de cuidar da sala de aula, do aluno, do professor, das estradas rurais que esses alunos usam para poder ir na escola. Precisamos cuidar do ambiente escolar, para que não tenha ideologia de gênero, não tenha material próprio na programação escolar, para que esse alunos recebam o estímulo correto para poder aprender, terem valores e seguirem bons exemplos. Quero poder capacitar os nossos professores, poder fazer as reformas necessárias na sala de aula. Aluno não consegue aprender se estiver passando calor ou sentindo fome. Então, precisamos cuidar desse ambiente escolar”.

O candidato reforçou ainda que pretende ampliar o número de escolas cívico-militares em Mato Grosso do Sul, ampliar o número de escolas integrais e criar creches de tempo integral para as mães que trabalham. “Temos também que nos preocupar com os pequenos, em parcerias com os municípios, para que possamos atender também as mulheres que trabalham, colocar creches em tempo integral é fundamental”, declarou Capitão Contar.