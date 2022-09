Polícia Civil indicia homem que perseguia vizinha e tentava contaminar seus cachorros com sangue

A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, através da Quinta Delegacia de Polícia, indiciou, nesta segunda-feira (12), um homem acusado de desviar sangue coletado de pacientes e assim arremessá-lo contra a casa da vizinha, no que parecia uma tentativa de contaminar seus três cachorros. O indivíduo era técnico de enfermagem e usava de sua profissão para pegar as ampolas de sangue.

De acordo com investigações, existia uma briga entre os vizinhos desde 2020. Dessa forma, há 2 anos o homem incomodava a vítima e agredia seus cachorros. O investigado, que supostamente não gostava de cães, se incomodava com os três da vítima, alegando que faziam barulho excessivo.

Inicialmente, o suspeito começou a chutar a porta da garagem da vizinha tentando inibir os animais, mas logo evoluiu para condutas mais graves. Em pouco tempo, ele começou a arremessar ampolas com sangue coletado de pacientes de um hospital da cidade contra os muros e dentro da garagem da vizinha, no que parecia ser uma tentativa de contaminar os animais ou envenená-los. Além disso, o suspeito arremessava garrafas, pedras e até sacos com fezes no telhado da vítima, chegando a quebrar mais de 13 telhas da mesma no período.

No início do ano, o homem foi desligado do hospital público em que trabalhava, mas continuou coletando sangue em laboratórios particulares nos quais trabalhava e usando-o na perseguição à vizinha.

A vítima relata que teve de iniciar tratamento psicológico devido as constantes perseguição de seu vizinho. O Delegado responsável encaminhou pedido de medidas protetivas para o poder judiciário, solicitando aplicação excepcional da Lei Maria da Penha ao caso.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.