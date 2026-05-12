Temporal cancela shows, feira da Bolívia e vários eventos no Estado de MS

Fortes chuvas atingiram principalmente cidades do interior

O último fim de semana foi marcado por mudanças na programação de eventos em Mato Grosso do Sul por conta do avanço do mau tempo em diversas regiões do Estado. Com previsão de tempestades, ventos fortes e queda de temperatura, organizadores optaram por cancelar ou adiar atrações que reuniriam grande público, priorizando a segurança de artistas, equipes e participantes. As fortes chuvas atingiram principalmente cidades do interior e também a Capital, afetando festas tradicionais e apresentações musicais aguardadas pelo público.

Em Anastácio, a abertura da 18ª Festa da Farinha precisou ser adiada após as chuvas intensas registradas na região. O show do cantor João Gomes, uma das atrações mais esperadas da programação, não pôde ser realizado devido às condições climáticas. Em nota, a Prefeitura informou que a decisão foi tomada visando a segurança da população e destacou que novas datas dos shows seriam divulgadas posteriormente. A programação do sábado foi mantida, desde que o tempo apresentasse estabilidade.

Nas redes sociais, João Gomes lamentou o cancelamento e explicou que passou o dia em Mato Grosso do Sul ansioso para encontrar os fãs. O cantor afirmou que, por recomendação do Corpo de Bombeiros e da Polícia, o evento precisou ser reagendado. Apesar do contratempo, ele confirmou uma nova apresentação em Anastácio para o dia 17 de julho, tranquilizando o público da cidade e região sobre o reencontro.

Em Campo Grande, outro evento afetado pelo temporal foi o ROAD HOUSE SESSIONS, promovido pela banda NAIP em parceria com os Bêbados Habilidosos. A organização informou que, diante da previsão de chuvas persistentes, ventos intensos e forte queda de temperatura, o evento foi transferido para o dia 23 de maio. Todos os ingressos e reservas de bistrôs seguem válidos automaticamente para a nova data, enquanto compradores que desejarem reembolso poderão solicitar cancelamento pelos canais oficiais de venda.

Outro cancelamento histórico ocorreu com a tradicional Feira da Praça Bolívia, em Campo Grande. A Associação dos Feirantes informou que a edição de maio foi suspensa devido às condições meteorológicas e fatores relacionados à segurança. Segundo a organização, esta foi apenas a segunda vez, em mais de 21 anos de realização da feira, que o evento precisou ser cancelado e será feita em dobro no mês de junho.