Fundação de Cultura presenteia Bodoquena com um mural de graffiti

Confecção do mural em graffitti foi feita pelos artistas visuais Marilena Grolli e Fabrício Martins

A cidade de Bodoquena está em festa. Na quarta-feira, (13), o município completa 46 anos, e a Fundação de Cultura, atendendo a um pedido da Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, presenteia a cidade com a confecção de um mural em graffitti feito pelos artistas visuais Marilena Grolli e Fabrício Martins.

O mural, que tem 96 metros por 2m10 de altura, uma quadra inteira, na técnica graffiti, 90% foi feito no spray. A parte da pintura já foi concluída, e agora os artistas estão trabalhando com verniz e realizaram a pintura de uma escadaria com dimensões de 3m por 12m, onde foi pintada uma cachoeira, como se uma queda d’água estivesse descendo pela escadaria.

Segundo a artista visual Marilena Grolli, a parte artística do trabalho foi criada de acordo com a solicitação da Secretaria de Turismo e Cultura, uma arte que tivesse a ver com a cidade de Bodoquena, como bichos do Pantanal, Folia de Reis, quedas d’água, aves, seriema, ave símbolo da cidade. “Nós trabalhamos também a nossa identidade artística e a nossa técnica, nós fomos trabalhando com as cores para causar uma maior harmonia possível”.

Marilena fala um pouco sobre a gratidão da população de Bodoquena com relação ao trabalho artístico que está sendo feito: “Aqui a cidade literalmente parou, todas as pessoas que passavam, elogiavam, agradeciam, ‘muito obrigada por este presente para a nossa cidade’, todo mundo muito feliz. Realmente, o muro estava bem escuro, com muito lodo, um cinza bem ruim, estava realmente precisando de uma cor, e eu acredito que a população de Bodoquena já se apropriou da arte, eu senti que eles têm uma questão de pertencimento com a arte, pela satisfação, pela alegria, pelas palavras de elogio que a gente tem ouvido todos esses dias aqui trabalhando para deixar o melhor para a cidade, que é uma parte do que a gente é a nossa arte”. O trabalho foi finalizado no domingo, (10) e já foi entregue à população.

Os artistas

Marilena Grolli é artista visual, educadora e curadora com trajetória consolidada nas artes em Mato Grosso do Sul e no cenário nacional e internacional. Desde 2006, integra a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, onde exerce a função de curadora e gestora do Núcleo de Artes Visuais.

Graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e especialista em Arte e Educação, Marilena acumula uma sólida formação aliada a uma prática artística intensa, marcada pela participação em exposições individuais e coletivas dentro e fora do Brasil, além de diversas premiações que reconhecem a força e relevância de sua produção.

Membro titular da Academia Feminina de Letras e Artes de MS, ocupa a cadeira nº 10, reafirmando seu compromisso com a arte e a cultura. Além disso, é integrante da Freeart Agency, de São Paulo, e atua como CEO estadual do Free Art Festival, função que desempenha desde 2009.

Fabrício Martins é artista visual atuante e reconhecido por sua trajetória e identidade marcante com a técnica de pinturas em aquarela, além de ser grafiteiro e vivenciar ações em comunidades periféricas no movimento do Hip Hop de MS. Realizou exposições individuais e coletivas, além de ministrar oficinas para públicos de diferentes faixas etárias, como por exemplo no último Festival de inverno de Bonito edição 2025.

O graffiti é uma forma de aproximar e democratizar seu fazer artístico. No início de sua trajetória artística explorava a pintura digital e então se desafiou a desenhar a mão livre, primeiro com marcadores e depois partindo apra aquarela. Hoje cria com várias técnicas e então desenvolve seu trabalho com a história das ruas das cidades como inspiração.