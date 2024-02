Teatro Prosa ganha projeto de reforma e será reinaugurado

Com 208 lugares, espaço será reinaugurado com obras de acessibilidade e trará novo fomento às manifestações artísticas

Campo Grande pode retomar um espaço de fomento às manifestações artísticas: o Sesc Teatro Prosa. Após um período de reforma, a caixa cênica será reinaugurada no primeiro semestre de 2024 e oferecerá, além de espetáculos – programações culturais de projetos nacionais. Além disso, o espaço contará com um bibliotecário com um amplo acervo de títulos.

Localizado na Rua Anhanduí, 200, ao lado do Sesc Escola Horto, o Teatro Sesc Prosa foi um espaço significativo no impulso do setor cultural. No ano de 2017, peças teatrais, exposições de arte, espetáculos de dança e shows demonstraram toda a efervescência cultural do local, com apresentações que lotaram a casa. Eventos como a 11ª Semana Pra Dança e a peça “O Pequeno Príncipe”, realizadas no mesmo ano, esgotaram os ingressos.

Fechado desde o primeiro semestre de 2018, o espaço foi interditado para manutenção geral dos equipamentos e da estrutura física do prédio. Desde então, o Sesc tem realizado sua programação cultural no centenário prédio Mello e Cáceres, do Exército Brasileiro, localizado na Avenida Afonso Pena, Centro da Capital. Com a finalização da reforma do teatro, o Sesc MS sairá do Mello e Cáceres e retornará para a unidade própria, a fim de ampliar sua capacidade de atendimento. A expectativa é que a reforma possa melhor acolher o público e a classe artística, conforme explica Andreia Gomes, gerente da Cultura há quase dez anos.

“Com este novo local, temos a possibilidade de abrir as portas para muitas ações culturais, acolhendo também um maior número de público espectador. As atividades retornam no primeiro semestre de 2024, mas ainda não temos uma data definida para a inauguração”, afirmou Andreia.

Reparos e ajustes

Com estrutura ampliada, o teatro deixa de ter 236 lugares para contar com 208. O redimensionamento se deu devido à adequação do espaço com obras de acessibilidade, como instalação da rampa. Ademais, o palco é equipado com iluminação e sonorização para shows, concertos musicais, espetáculos de circo, dança e teatro. Ainda, o espaço Prosa contará com amplo acervo de títulos, incluindo obras em inglês da parceria com o Consulado dos EUA em São Paulo, chamada American Corner, em seu bibliotecário, conforme pontuou Andreia enquanto falava sobre as melhorias e os propósitos do espaço.

“O Sesc Teatro Prosa irá oferecer atividades gratuitas contemplando todas as linguagens artísticas, como música, teatro, cinema e literatura, buscando prestigiar principalmente o trabalho de nossos artistas regionais e promover o intercâmbio com artistas nacionais. Um de seus pilares é garantir o acesso democrático à arte e à cultura, promovendo a diversidade e a inclusão”, declarou.

Expectativas e elogios

Outro ponto positivo do espaço são suas contribuições para o setor audiovisual de Mato Grosso do Sul. Além de equipamentos para projeção de filmes, a programação do Cine Sesc retornará com as sessões logo que o espaço for reinaugurado. Para a cineasta campo-grandense e mestra em cinema latino-americano Marinete Pinheiro, o Sesc sempre foi um importante difusor do cinema e para os profissionais do setor.

“O Sesc foi marcante por apoiar os filmes com sessões especiais e ainda promover premiações como a Mostra Sesc de Cinema”, explicou Marinete. Mato Grosso do Sul tem uma carência menosprezada de salas de cinema de rua e, segundo a cineasta, por mais que a estrutura do Prosa é específica para peças teatrais, a expectativa é que o novo Teatro Prosa continue sendo palco para muitas sessões de cineastas sul-mato-grossenses.

“O Sesc na Afonso Pena era super aconchegante e de fácil acesso. Tive o prazer de lançar dois curtas que dirigi lá. Com a reinauguração, mesmo sendo um teatro, nossa expectativa é que o espaço continue com a receptividade maravilhosa que sempre teve para o cinema”, disse.

Para a atriz, diretora teatral e produtora cultural Andréa Freire, a reinauguração do Teatro Sesc Prosa é um “impacto bastante positivo, tanto para os realizadores quanto para a sociedade em geral”, afirmou Andréa. Segundo a produtora, a reinauguração é um avanço para a cultura local, pois preenche algumas lacunas que o setor enfrenta.

“Campo Grande tem sofrido nos últimos anos com a ausência de equipamentos culturais. Ele [o Teatro Sesc Prosa] vai promover o encontro do público com a produção local, nacional e internacional. Sem dúvidas, vai contribuir bastante para impulsionar o audiovisual. É muito bem-vindo!”, destacou a produtora.

Projetos nacionais

Mesmo com a previsão de retorno para o primeiro semestre de 2024, mas sem uma data definida para a inauguração, a gerente do Sesc, Andreia Gomes, destaca algumas programações previstas para 2024. “Receberemos programações culturais de projetos nacionais do Sesc, como os espetáculos do Palco Giratório, Sonora Brasil e Arte da Palavra. Com este novo local, O Sesc tem como um de seus pilares garantir o acesso democrático à arte e à cultura, promovendo a diversidade e a inclusão”, frisou.

Por Ana Cavalcante

