Santa Casa de Corumbá retoma uso obrigatório de máscara e álcool gel

A Santa Casa de Corumbá, município a 417 quilômetros de Campo Grande, informou nesta terça-feira (6) que retomará o uso obrigatório de máscaras de proteção individual por todos os profissionais, pacientes, acompanhantes e visitantes, dentro das dependências do hospital.

Conforme reportagem do portal Diário Corumbaense, também foi determinado pela Junta Interventora da Associação Beneficente de Corumbá, que haja antissepsia rigorosa das mãos com álcool em gel ou líquido em todas as instalações.

A decisão foi tomada após reunião realizada na segunda-feira (05) entre a Direção Técnica, Direção de Enfermagem e Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com a presidência da Junta Interventora.

A medida é reflexo do Alerta Epidemiológico nº 12, da Coordenadoria de Emergências em Saúde Pública de Mato Grosso do Sul no último dia 1º, com recomendações devido ao aumento na notificação de surtos causados pela covid-19, em Mato Grosso do Sul.

O hospital disse que as medidas de “possuem caráter cautelar e antecipado”, para prevenir uma possível onda de contaminação. Cabe destacar que o hospital atende os municípios de Corumbá, Ladário e cidade fronteiriças da Bolívia, pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Boletim Estadual

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretária Estadual de Saúde), Mato Grosso do Sul registrou 734 novos casos confirmados de covid-19, entre as semanas epidemiológicas 04 e 05, com quatro mortes ocorridas entre os dias 20 e 24 de janeiro, nas cidades de Campo Grande (2); Ponta Porã e Terenos.

Em Corumbá, foram registrados nove novos casos na semana epidemiológica 05; na semana interior foram constatados 23 novos casos de covid-19. De março de 2020, início da pandemia, até agora, a macrorregião de Corumbá registrou 22.848 casos confirmados de covid e 529 óbitos. Ladário, 4.366 notificações positivas e 74 mortes.

As autoridades em saúde alertam para a importância de completar o ciclo vacinal e tomar a dose de reforço. Mesmo que você já tenha tomado duas doses do esquema primário, é necessário tomar a dose de reforço, conforme recomendação para sua faixa etária.

As vacinas contra a covid-19, inclusive a bivalente, estão disponíveis nas unidades de saúde que têm sala de imunização em Corumbá.