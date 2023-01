Teatro, Cantata da Natal e aquático são algumas opções de diversão

O final de semana chegou e o jeito é curtir com amigos e familiares. O portal do Estado traz algumas opções de diversão para você que gosta de passear na Capital.

Sesc – Norte Sul Neste fim de semana o “Espaço Sesc”, do Sesc Cultura, integrante do Sistema Comércio, no Shopping Norte Sul Plaza, inaugura a programação infantil de 2023, com muita alegria. No sábado (7), às 15h, e em segunda sessão, às 16h30, haverá o espetáculo “Iludidamente”, com Mago Tom. A peça é interativa e leva à criançada “mágica cômica”, com clássicos e releituras de truques já conhecidos. Um dos atos é o “Tereré’’, inspirado em um clássico do ilusionismo conhecido como Cone e Bola. Nessa nova representação, o cone de couro é substituído pela guampa, a bola é moldada com erva-mate, e a bomba de metal é cunhada como varinha mágica.

Circo dos Sonhos

Circo dos Sonhos O Circo dos Sonhos está montado no estacionamento da Fórmula Academia, no Shopping Campo Grande. O espetáculo tem duração de 1h40 e as sessões acontecem de terça-feira a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os preços para a lateral são de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Para a central inteira, são R$ 70 e R$ 35 a meia. A VIP inteira está R$ 100 e a meia, R$ 50, sendo que a meia entrada compreende crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos. Mais informações sobre compras de ingressos podem ser feitas por meio dos telefones (11) 20760087 / (11) 99777 7177, ou pelo site www.circodossonhos.com.

Eco Park

Eco Park Clube funciona das 9h às 18h, com day use ao preço de R$ 100 para adultos; R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos, e crianças de 0 a 5 não pagam. Mais informações: 672020- 0709 (WhatsApp).

Cidade do Natal

Cidade do Natal A Cidade do Natal vai funcionar nos altos da Avenida Afonso Pena, no Parque das Nações Indígenas, e neste ano tem novidades relacionadas à acessibilidade, com a Casa do Papai-Noel, praça de alimentação, Coreto Encantado, atrações variadas diárias, shows musicais e parque de diversões, sempre das 17h às 22h30. Blues Bar Sábado tem Grunge Sessions no Blues Bar, a partir das 20h, com as bandas On The Road e Foogha. Os ingressos custam R$ 20, somente na hora.