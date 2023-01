Oficinas de Stop Motion são oferecidas em janeiro por MIS e Marco

Estão abertas as inscrições para as oficinas de Stop Motion oferecidas pelo MIS (Museu da Imagem e do Som) e Museu de Arte Contemporânea (Marco) de Mato Grosso do Sul, unidades mantidas pela Fundação de Cultura. As aulas serão oferecidas durante o período de férias escolares, o mês de janeiro, nos dois locais.

No MIS, serão oferecidas duas turmas, cada uma com 12 vagas. A primeira é direcionada para quem tiver de 9 a 13 anos, acontecendo entre os dias 17 e 19 de janeiro, das 14h às 17h. Já a segunda turma recebe alunos com idade a partir de 14 anos e acontece de 24 a 26 de janeiro, também das 14h às 17h.

No Marco, haverá turma única, com aulas previstas para ocorrer entre 17 e 20 de janeiro, das 13h às 17h. Crianças a partir de 7 anos, além de adolescentes e adultos, podem participar conjuntamente da oficina, que oferece 15 vagas.

Aspectos teóricos e práticos da técnica serão tratados nas oficinas, introduzindo os alunos no universo do cinema de animação. O Stop Motion é uma técnica conhecida também como quadro a quadro, em que são utilizadas várias fotografias de um mesmo objeto ou pessoa para simular seu movimento e produzir, assim, filmes.

Os ministrantes da oficina no MIS serão Isadora Tiemi Issagawa, Lucas Nakazato e Rafaela Santos Gonçalves, todos estagiários do museu. Os dois primeiros são acadêmicos de Audiovisual na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), enquanto Rafaela é acadêmica de Artes Visuais, na mesma universidade.

Durante o curso, os participantes vão conhecer fundamentos básicos de produção cinematográfica e vão construir animações de desenhos tradicionais e objetos, entendendo assim a base da construção das animações. Para isso, serão feitos e usados durante as oficinas bonecos de biscuit e arame, articulados, além de modelagem em plastilina para Clay Animation e Softwares para edições e finalização.

As oficinais de Stop Motion são gratuitas. No caso das duas turmas do MIS, as inscrições podem ser feitas no link do final do texto. Mais informações são obtidas pelo telefone (67) 3316-9178, ou pelo e-mail [email protected]

Já as inscrições para a oficina oferecida pelo Marco são realizadas pelo telefone (67) 3326-7449, mesmo número em que dúvidas podem ser solucionadas.

LINK DE INSCRIÇÃO NO MIS: https://docs.google.com/forms/d/1cJsM6spzR5dOOJkiR4LNcBC9qxmrL_y5KAIwT45A-lk/viewform?edit_requested=true