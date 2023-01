Primeira reunião ministerial de Lula conta com Janja

A primeira-dama, Janja da Silva, participou nessa sexta- -feira (6) da 1ª reunião ministerial do governo. Antes de a reunião começar, a primeira- -dama Janja Lula Silva presenteou os ministros com a foto tirada no dia da posse de Lula com a equipe ministerial completa. Ao lado da primeira-dama estavam o embaixador Fernando Igreja e sua assessora Neudi Neres. A secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e o chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como “Marcola”, e assessores da Secretaria de Comunicação também estavam presentes. Sentaram- -se na 2ª fileira do salão reservado para o encontro.

Todos os 37 ministros da Esplanada lulista compareceram. A presença de Janja na cerimônia estritamente política denota que a primeira- -dama consolidou sua posição de influência na administração petista.

No período de transição, ela participou ativamente da montagem do governo e articulou para indicar e vetar nomes cotados para a Esplanada. Um dos “cancelados” de Janja foi o deputado Pedro Paulo (PSD- -RJ), cotado para o Ministério do Turismo, por suspeita de violência doméstica. A pasta foi então passada a Daniela Carneiro, agora acusada de envolvimento com a milícia do Rio de Janeiro. A primeira-dama, responsável por coordenar a cerimônia da posse no domingo (1º), também tentou vetar a presença de jornalistas no tradicional coquetel de convidados do presidente no Itamaraty.

Argumentou que o profissionais poderiam constranger a espontaneidade dos cerca de 3 mil presentes. A tentativa de interferência gerou ruído entre petistas e aliados. Na noite de quinta-feira (5), uma reportagem do Grupo Globo acompanhou Janja em um tour guiado ao Palácio da Alvorada mostrando as condições da residência oficial da Presidência. O tom da gravação foi de queixas sobre o estado em que foi encontrado o Alvorada, em crítica à administração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocupante anterior dos aposentos.

Impresso O ESTADO

