Teatro Aracy Balabanian recebe Jota Trio em tributo a Djavan

Espetáculo passa diferentes fases da carreira do cantor,, com destaque para os grandes clássicos, nesta sexta-feira (17)

A capital sul-mato-grossense recebe, no dia 17 de abril, uma apresentação especial que promete emocionar os amantes da música brasileira. O espetáculo “Jota Trio Toca Djavan” será realizado no Teatro Aracy Balabanian, reunindo o público para uma noite dedicada à obra de Djavan.

Com início às 19h30 e duração prevista de duas horas, o show aposta em uma abordagem instrumental para revisitar grandes sucessos do artista, trazendo novas nuances e interpretações. Os ingressos estão à venda por R$ 40, com possibilidade de parcelamento, e podem ser adquiridos antecipadamente até a data da apresentação.

A proposta do Jota Trio é oferecer uma releitura contemporânea das composições de Djavan, explorando diferentes influências musicais que vão do samba ao jazz, passando pela MPB e por elementos de matriz afro-brasileira. A formação reduzida contribui para destacar a riqueza melódica e rítmica das canções, ao mesmo tempo em que abre espaço para improvisações e diálogos entre os músicos.

No repertório, o público pode esperar interpretações que transitam por temas universais presentes na obra do cantor, como sentimentos afetivos, espiritualidade e a relação com a natureza. As músicas ganham novos arranjos, mantendo sua essência original, mas com uma identidade própria construída pelo trio, proporcionando uma experiência sonora diferente e envolvente.

Homenagem

O Jota Trio, formado por Junior Juba (piano), Juninho MPB (baixo acústico e voz) e Mateus Yule (bateria), prepara o espetáculo em homenagem a Tom Jobim destacando a importância do compositor para a formação musical do grupo.

Em entrevista ao O Estado, Juninho MPB revelou que a ideia do tributo nasceu de uma conexão artística construída ao longo do tempo, tendo a obra de Djavan como base fundamental na formação do trio.

Segundo ele, desde a concepção do grupo no formato de piano, baixo acústico, voz e bateria, as canções do artista alagoano já faziam parte do repertório, influenciando diretamente a identidade sonora do projeto. A homenagem, portanto, surge não apenas como reverência estética, mas como reconhecimento à contribuição do músico para a trajetória pessoal e coletiva dos integrantes.

“O Djavan é uma referência e um ídolo para o trio. Desde que começamos a pensar o grupo nesse formato, as músicas dele estavam presentes. Então fazer essa homenagem é também uma forma de agradecimento por toda a contribuição à música e à nossa história”, explica.

Adaptação

As composições de Djavan são reconhecidas pela forte presença do violão, elemento central na construção de sua identidade sonora e uma das marcas mais características de sua obra. No projeto do trio, o desafio, segundo Juninho MPB, está em transpor essa essência para o piano sem perder a riqueza rítmica e harmônica original.

A proposta exige um trabalho cuidadoso de adaptação, buscando preservar a sonoridade do violão dentro de uma nova formação em trio, ao mesmo tempo em que se explora as possibilidades próprias do novo arranjo.

“As músicas do Djavan são marcadas especialmente pela presença constante do violão, no qual ele é uma referência máxima. O desafio é trazer esse arranjo do violão e tentar replicar no piano para não perder a característica sonora, e ao mesmo tempo montar tudo em formato de trio”, destaca.

Ensaios

Os ensaios para o projeto vêm sendo realizados há aproximadamente seis meses, em um processo contínuo de lapidação das releituras, especialmente por se tratar de canções conhecidas e, ao mesmo tempo, complexas em sua execução.

O repertório percorre diferentes fases da carreira de Djavan, contemplando músicas que vão do primeiro disco até os trabalhos mais recentes, em uma proposta de amplitude artística. Ainda assim, o trio reforça que os grandes clássicos permanecem como eixo central do espetáculo, por sua força junto ao público e importância na trajetória do compositor.

“Os ensaios estão acontecendo há mais ou menos seis meses, principalmente por se tratar de canções tão conhecidas e complexas para executar. O repertório passa por quase todas as fases do Djavan, teremos músicas desde o primeiro disco até o mais recente, mas é claro que os clássicos estarão presentes, não tem como ficar de fora”, revela Juninho.

Importância

A trajetória de Djavan é apontada pelo trio como uma das mais influentes da música brasileira contemporânea, especialmente por sua força como compositor e instrumentista. Para Juninho MPB, a presença do artista é praticamente inevitável na formação de qualquer músico que transite entre o violão e o canto, reforçando o alcance popular e a sensibilidade de suas obras.

Ele destaca ainda que se trata de um repertório amplamente difundido, capaz de emocionar diferentes públicos pela simplicidade e profundidade das composições.

“Ele é a referência máxima como compositor e instrumentista, principalmente pra quem toca violão e canta, como é o meu caso. É quase impossível um músico não saber ao menos uma música do Djavan, é um repertório muito popular, que emociona e de fácil entendimento”, finaliza.

Serviço: O espetáculo será realizado nesta sexta-feira, 17 de abril das 19h30 às 21h30, no Teatro Aracy Balabanian, localizado na Rua 26 de Agosto, 453 Centro em Campo Grande (MS). Ingressos via plataforma Sympla por R$40,00.

Por Amanda Ferreira