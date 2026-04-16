Brasilândia recebe o 18º Rodeio União com shows de Matheus & Kauan e Us Agroboy

Evento reúne tradição, entretenimento e muita emoção em três dias de festa

A cidade de Brasilândia entra em clima de festa para receber o 18º Rodeio União, um dos eventos mais aguardados da região Leste do estado. Marcado para acontecer entre os dias 23 e 25 de abril de 2026, o rodeio promete reunir tradição, entretenimento e muita emoção, com início sempre às 20h, na Associação Recreativa União.

Reconhecido como uma das maiores festas do peão de Mato Grosso do Sul, o evento contará com competições em touros que devem atrair competidores de alto nível. Neste ano, o rodeio ganha ainda mais destaque ao integrar a Liga Nacional de Rodeio, garantindo ao campeão uma vaga em uma das maiores arenas do país, o tradicional Rodeio de Barretos.

Além da adrenalina na arena, o público poderá aproveitar uma estrutura completa, com parque de diversões repleto de atrações radicais e uma praça de alimentação variada. O espaço também contará com apresentações culturais e bailes após os shows, garantindo diversão para todas as idades durante as três noites de festa.

A programação musical é outro grande destaque do rodeio, reunindo artistas de renome nacional. Na abertura, dia 23, sobe ao palco a dupla Humberto & Ronaldo. No dia 24, é a vez de Matheus & Kauan animarem o público com seus sucessos românticos. Encerrando o evento, no dia 25, a energia fica por conta de Us Agroboy, representantes de uma nova vertente do sertanejo.

Serviço: O 18º Rodeio União será realizado entre os dias 23 e 25 de abril de 2026, com início das atividades marcado para às 20h, na Associação Recreativa União, em Brasilândia. A programação segue até o dia 25, reunindo atrações ao longo das três noites de evento. A entrada é gratuita.