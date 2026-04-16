Sesc Corumbá celebra o Mês do Livro com programação gratuita de leitura

Em comemoração ao mês do livro, o Sesc Corumbá, em parceria com a Fundação de Cultura de Corumbá, realiza no dia 18/04, o evento “Abril Livro”, com uma programação dedicada à valorização da leitura, da cultura popular e das infâncias. A programação é gratuita e será realizada na Praça Céu, às 16h.

O evento terá apresentação do espetáculo infantil “Na mala tem histórias”, com Edu Brincante, que ainda irá ministrar uma oficina formativa destinada a contadores de histórias do município.

O espetáculo “Na mala tem histórias”, com classificação livre, promete encantar bebês, crianças e suas famílias, mergulhando-os em um universo lúdico onde literatura, música, teatro e brincadeiras se encontram. Edu Brincante irá conduzir o público por narrativas inspiradas na tradição oral e na literatura infantil, utilizando cantigas populares, bonecos e objetos cênicos que ganham vida de maneira poética e interativa. O objetivo é despertar o interesse pela leitura, estimular a imaginação e promover o contato com a cultura brasileira de forma sensível e divertida.

Além disso, será realizada a oficina “Cantar e contar histórias”, com duração de 3 horas, voltada a contadores de histórias, educadores e agentes culturais. Esta atividade tem como objetivo qualificar os profissionais da cidade, aprimorando suas técnicas de narração e utilização de música, corpo e recursos criativos na contação de histórias.

A programação integra as ações do “Abril Livro”, uma iniciativa que visa incentivar o hábito da leitura e democratizar o acesso à cultura, promovendo experiências significativas para o público de todas as idades em Corumbá.

O Sistema Comércio MS é composto pela Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e coordenada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.