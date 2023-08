Aniversário da Capital terá João Bosco e Vinícius e Os Gonzagas

[Texto: Ana Cavalcante, Jornal O Estado de MS]

Calendário das festividades dos 124 anos terá atrações culturais até setembro, para celebrar o aniversário da cidade

A programação oficial do aniversário de 124 anos de Campo Grande terá a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius e o grupo de forró Os Gonzagas como atrações para as celebrações. O evento é organizado pela Prefeitura da Capital e, segundo a assessoria de imprensa, a programação terá mais de 30 ações, até 15 de setembro, das 9h às 22h, em diversos locais da cidade. A programação oficial foi lançada ontem (7), durante solenidade no Armazém Cultural, apresentada pela prefeita Adriane Lopes.

Na Capital, os aniversários costumam ser comemorados com muita festividade. Desde shows nacionais e regionais, jogos, festivais, programas habitacionais e outras inúmeras ações. Para o aniversário de 124 anos, entre os dias 23 a 26 agosto, será realizado o “Festival Reviva Campo Grande 124 Anos”. A programação conta com atrações de dança, música, teatro, exposições de artes visuais e tantas outras. Para a agenda de shows, foram convidadas várias atrações nacionais, dentre elas a dupla João Bosco e Vinícius, que comemora 21 anos de carreira e é considerada uma das duplas precursoras do sertanejo universitário.

A banda brasileira de forró Os Gonzagas é a segunda atração nacional convidada para integrar a celebração. O som da banda paraibana une elementos tradicionais e eletrônicos, as letras falam do amor à tecnologia e as referências

musicais vão de Sivuca a Beatles. Com mais de 10 anos de estrada, é com uma estética sonora diferente para o forró, que dialoga com a mensagem da música, que os oito – Yuri Gonzaga (voz e sanfona), Maria Kamila (voz e triângulo), Juzé (voz e violão), Jeff Brito (guitarra), Carlos Henrique (sanfona), Leandro Santos (percussão), Hugo Leonardo (baixo) e Caio Bruno (bateria) – apresentam um divertido xote para a capital.

Filhos dos Livre e Chicão Castro também compõem a programação de música regional. O duo formado por Guga Borba (voz e vocal) e Guilherme Cruz (vocais e guitarras), é uma banda de folkrock popular no Estado de Mato Grosso do Sul. Enquanto Chicão Castro é o responsável para apresentar um repertório que mescla o clássico e o atual da Música Popular Brasileira.

Para os espetáculos agendados para as artes cênicas e dança, o Festival Revival traz como atrações nacionais Caio Nunes – Cia. de Dança (RJ), com a apresentação “O Lado B”. Entre os integrantes da Cia. nasceu a vontade de alguns profissionais, que já haviam passado pelas principais companhias de dança do Rio de Janeiro, de montarem um espetáculo próprio, com dança gestual e voz. Criada em 1986, surge a Cia. de Caio Nunes, diretor e coreógrafo. Caio Nunes dirige montagens coreográficas em peças de teatro, shows, desfiles e convenções, além de ser responsável, há mais de 25 anos, pela preparação corporal de diversos atores, atrizes e cantores de televisão, cinema e teatro.

O espetáculo teatral “Esperando Beltrano” é realizado pelo Centro Teatral Etc e Tal (RJ). A companhia carioca, fundada em 1993, possui o repertório calcado na tríade teatro-mímica-humor e desenvolve apresentações para o público adulto e infantil. As apresentações regionais ficam a cargo da Cia. Selma Azambuja, com a apresentação “Involução”.

O espetáculo mostra os questionamentos de uma sociedade que perdeu o senso de comunidade e compreende a natureza como parte separada de si e pergunta onde foi parar o senso mais racional de preservação, para as gerações presentes e futuras? “Uma Moça na Cidade” é o espetáculo teatral do Grupo de Artes Cênicas UBU. A peça, principal apresentação do grupo, apresenta a história de Ambrosina, uma jovem do interior que se aventura na cidade grande, em busca de seus sonhos e amores.

Outras atrações para a abertura ficarão a cargo do espetáculo teatral “Navegantes: Uma Viagem pelos Rios Brasileiros” e as apresentações de dança “Outside”, “Mulheres que Bailam”, “Pelintra”, “Expressão de Rua” e “Capitães de Areia”.

Em comemoração aos 21 anos de dupla, João Bosco e Vinícius gravaram DVD

João Bosco & Vinicíus gravaram, em julho, o novo DVD, intitulado “JB&V 21 In Concert”, em comemoração aos 21 anos de carreira. O show foi em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. “Eu comecei a me emocionar, olhei para lá e estava minha família toda gritando, fiquei embargado no começo, depois as coisas foram esquentando e deu tudo certo, graças a Deus”, afirmou João Bosco.

Já Vinícius revelou que conseguiu segurar o choro no início do show, mas no final, extravasou. “Foi lindo, foi maravilhoso. Depois da primeira música, ele controlou o emocional, já eu, ali, no final, extravasei, dei uma chorada, porque a gente sabe tudo o que passamos para construir um projeto desse e graças a Deus deu tudo certo”, disse Vinícius.

Ao todo, foram gravadas 21 músicas, dentre elas, 9 inéditas e 12 regravações. Para deixar a noite ainda mais marcante, a dupla contou com a participação especial de artistas de peso como Israel & Rodolffo, Mari Fernandez, Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Gustavo Mioto, Guilherme & Benuto e Léo Magalhães, sem contar com o esquenta e o after comandados pelo DJ Lucas Beat e a dupla DJ’s Open Farra, respectivamente. “Esse é o grande diferencial da música sertaneja, o nosso gênero se abraça, se une e o povo gosta desses feats. Todos que participaram são maravilhosos”, disse Vinícius.

Carreira

João Bosco é natural do Mato Grosso, enquanto Vinícius é natural do Mato Grosso do Sul. Os dois se conheceram em 1991, ao se mudarem para a cidade de Coxim. Influenciados pela música sertaneja desde cedo, antes de se tornarem uma dupla, João Bosco e Vinícius se enfrentaram no Festival da Canção, em 1993. Os amigos ficaram empatados em segundo lugar, o que deu mais motivo para que os familiares incentivassem sua parceria musical.

Com informações do site Metrópoles