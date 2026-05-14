‘Tá’ sabendo? BK da adeus a Pepsi e entra na era Coca-Cola com promessa de Free Refill em todas as lojas

A combinação que muita gente sonhava finalmente virou realidade: o Burger King Brasil agora passa a trabalhar com produtos Coca-Cola em suas unidades. E sim… tem refrigerante geladinho chegando para acompanhar os deliciosos grelhados no fogo.

A novidade já começou a ser implantada nas lojas do Grupo Conforti em Campo Grande, trazendo Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Guaraná, Fanta Laranja e Sprite para o cardápio de bebidas. Neste primeiro momento, os refrigerantes estão sendo disponibilizados em lata, em uma fase de transição necessária para preparar os restaurantes para a próxima etapa: o aguardado Free Refill de Coca-Cola.

A proposta é manter a experiência já conhecida pelos clientes do BK®: máquinas posicionadas no salão, com até 30 minutos para se servir à vontade — agora com o sabor que conquistou gerações.

A mudança acontece de forma gradual em todo o País. Enquanto isso, algumas lojas ainda podem operar temporariamente com a antiga marca de bebidas parceira.

Em Campo Grande, as unidades da Zahran e da Afonso Pena ainda trabalham, neste momento, com os produtos da antiga parceria — incluindo Pepsi e demais bebidas da Ambev. A expectativa é que, em breve, essas lojas também recebam as latas da linha Coca-Cola e avancem para as próximas etapas da transição.

As demais unidades do Grupo Conforti já estão trabalhando com os produtos Coca-Cola no delivery e avançando na mudança. Entre elas estão as lojas dos shoppings Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza, além das unidades Gunter Hans, Mascarenhas de Moraes, Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, Comper Itanhangá e Spipe Calarge.

Porque vamos combinar: hambúrguer na brasa + batata frita + Coca-Cola gelada é praticamente patrimônio afetivo da humanidade.

Com Vinicius Bracht

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