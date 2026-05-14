Mulher é encontrada morta em casa e polícia investiga suspeita de feminicídio em Dourados

Uma mulher de 56 anos, identificada como Maria de Lurdes Pereira Lopes Agueiro, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (14), no distrito de Panambi, em Dourados, cidade a 230 quilômetros de Campo Grande. O caso, inicialmente tratado como morte natural, passou a ser investigado como suspeita de feminicídio após a perícia identificar sinais de possível agressão no corpo da vítima.

A vítima foi encontrada sobre a cama, no quarto da residência onde morava com o marido e um filho com problemas mentais.

Segundo as primeiras informações, a vítima enfrentava diversos problemas de saúde, o que levou à suspeita inicial de morte natural. Porém, durante os trabalhos da perícia técnica, foram encontradas lesões na região da boca e dos olhos, compatíveis com sinais de agressão.

Os peritos também identificaram indícios de que a mulher possivelmente não morreu na cama e que o corpo teria sido colocado no local posteriormente.

Equipes da Polícia Civil e da perícia científica seguem realizando levantamentos na residência para esclarecer as circunstâncias da morte.

Uma pessoa foi detida no imóvel e deve prestar esclarecimentos aos investigadores.

Conforme informações preliminares, o marido da vítima seria alcoólatra. A polícia trabalha com a hipótese de homicídio, mas o caso segue sob investigação.

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