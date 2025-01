Agenda Cultural deste fim de semana terá diversas feiras criativas para entretenimento

Feiras, exposições de artes e Museu do Videogame são opções de lazer na Capital

Mais um fim de semana chegou! E em campo grande uma das atrações mais esperadas em

Campo Grande é chegada da maior exposição itinerante sobre jogos no Brasil a partir deste sábado (11). Até o dia 26 de janeiro, o Museu do Videogame Itinerante estará no Shopping Bosque dos Ipês, com entrada gratuita e atrações para todas as idades, com uma imersão na história dos videogames, desde os primeiros consoles até os mais modernos. A exposição ‘53 anos de Videogame’ é realizada das 15h às 21h, de segunda a sábado, e das 14h às 20h no domingo. Para mais informações e atualizações sobre a programação, os interessados podem acompanhar o Instagram oficial do Museu (@museudovideogameoficial).

Sósia Fernanda Torres

No dia 10 de janeiro, às 19h, o Ponto Bar recebe o Concurso ‘Sósia da Fernanda Torres’, uma oportunidade para participar de uma divertida competição com prêmio garantido! O vencedor levará uma caipirinha gelada, além de uma boa dose de conversa fiada e, claro, o clima descontraído do Ponto Bar. Não perca essa! O evento acontece na Rua Dr. Temístocles, 103, e segue de quinta a domingo. Participe e se divirta com a galera!

Shopping Campo Grande

Com as crianças em casa para as férias, o Shopping Campo Grande abre programação especial para os pequenos, com novo parque, cinema e feira Literária. O espaço será pioneiro no Brasil ao trazer o parque Mônica Esportes, que oferece um circuito de aventuras com infláveis, piscina de bolinhas, giro radical e espaço multijogos, além de toda a temática do grupo de amigos mais amados dos quadrinhos: a Turma da Mônica.

Apto para crianças de 02 a 13 anos, o parque funciona com valores a partir de R$ 60 (até 40 minutos); R$ 70 (41 a 80 minutos); R$ 80 (81 a 120 minutos) e R$ 90 (121 a 160 minutos). A atração está localizada na praça de eventos em curta temporada, com funcionamento das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado e até 20h aos domingos.

Outra opção para a criançada é o Kinder Parque, que reúne em um só lugar lazer e aventura. A atração, localizada no 2° piso, próximo ao Carrefour, disponibiliza um circuito de desafios composto por sete brinquedos, incluindo uma incrível piscina de bolinhas.

O espaço é destinado a crianças de 1 a 12 anos, o valor da atração é de R$ 50 para 40 minutos e mais R$ 10 a cada 15 minutos adicionais.

Já para os mais quietinhos e adolescentes, o shopping ainda traz a ‘Feira Literária’, para que pessoas de todas as idades possam viajar na literatura, com títulos a partir de R$ 6,90 e publicações infantis, ficção, romances, aventura e muito mais. A atração está localizada na praça de eventos.

SEXTA-FEIRA (10)

Casa de Cultura

A Casa de Cultura é local de lançamento de livro nesta sexta: de Telma Maria Rodrigues, a obra ‘Um passeio pelas paisagens sul-mato-grossenses’ realiza uma imersão nas paisagens do Estado, com foco na dinâmica social, familiar e de negócios do interior. O evento será às 19h, na avenida Afonso Pena, 2270, de forma gratuita.

PRIMEIRO ROCK/METAL 2025

O primeiro show de rock do ano em Campo Grande já tem data marcada e será no Blues Bar. As apresentações serão com as bandas Monsters e Nomads. O evento é uma celebração especial de aniversário de um dos integrantes das bandas!Garanta já o seu ingresso antecipado na plataforma Sympla e não perca essa experiência inesquecível. O show acontecerá no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186, no Centro.

Exposição “O Tempo Quando Olho”

O MIS-MS (Museu da Imagem e do Som) fica no terceiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania e oferece para visitação ao público a exposição “O Tempo Quando Olho”, da artista Sara Welter (SYUNOI). A mostra explora os diversos olhares sobre o conceito de tempo, desde o desgaste que ele impõe até a forma como as incertezas e acasos moldam nossas experiências cotidianas. A artista propõe um diálogo profundo entre o presente, o passado e o futuro, oferecendo uma oportunidade de reflexão sobre as marcas e os rastros que o tempo imprime em nossas vidas. A exposição fica em cartaz até o dia 16 de janeiro. O horário para visitação é de segunda a sábado, das 7h30 às 17h30. O telefone para contato é (67) 3316-

SÁBADO (11)

75º Festa São Sebastião

A partir deste sábado (11), a Paróquia São Sebastião realiza a 75ª edição da tradicional festa ao santo. Serão 10 dias de festa, com programação variada, que unem fé, momentos de oração, ação social e cultura. Haverá noite de churrasco de costela de chão, do hambúrguer, do sobá, feijoada e shows de Marlon e Maciel, grupo Sampri e para os fiéis, missas e novenário. A festa também comemora os 10 anos do Santuário de Educação Perpétua, localizado ao lado da igreja matriz. Já a Paróquia está na rua Minas Gerais, 590, Monte Castelo, a entrada é gratuita e a programação completa esta disponível no facebook da paróquia.

Arte nas Estações

O projeto Arte nas Estações, realizado no Centro Cultural José Octavio Guizzo, oferece uma série de oficinas e exposições gratuitas, voltadas para todas as idades. No sábado, o público poderá se expressar por meio de práticas artísticas como desenho, pintura e colagem, na oficina de Ateliê Educativo, espaço para a criação coletiva e troca de experiências. Neste mês, o projeto Arte nas Estações está com a exposição ‘A Ferro e Fogo’, que aborda as tradições indígenas, o Cerrado e a valorização cultural. O horário de visitação é de terça a sábado, das 9h às 18h, com exceção da quinta-feira, quando o horário é estendido até às 20h. A entrada é gratuita e a classificação é livre para todas as idades.

Feira Mixturô

Neste mês, a Feira Mixturô realiza a edição especial de férias, a partir das 17h, na Praça do Peixe (Avenida Bom Pastor, 700, Vilas Boas). Com muita economia criativa, expositores com artesanatos, gastronomia, diversão e feirinha de adoção de animais, o evento é realizado até às 22h.

Feira das Gurias

Recém-aberto, o Gurias Pub, espaço cheio de arte feito para as mulheres celebrarem, realiza neste sábado a primeira feira das gurias, a partir das 18h, com antiguidades, LP’s, brechós, artesanato e mais, com atração musical da DJ Baileon. O bar fica na rua Maracaju, 177.

Feira Brechow

Neste sábado, não perca a Feira de Brechó no Brechow (Rua Antônio Correio, 55)! Vai ter uma variedade de brechós com mais de 15 expositores, acessórios, artesanato, flash tattoos e muito mais para você aproveitar. O evento ainda conta com música ao vivo com DJ Baileon e, claro, drinks e caldo feijão para deixar a vibe ainda melhor! E para completar, o baile vai rolar solto com muita diversão.

DOMINGO (12)

Feira Quilombola

Primeira de 2025, a Feira Quilombola de Furnas de Dionísio já começa o ano com o pé direito. Neste domingo, a partir das 8h, a população está convidada a ir até a comunidade quilombola Furnas de Jaraguari, a 40 km de Campo Grande, para conhecer as tradições, gastronomia, com quitutes típicos do local como a rapadura, melaço de cana, show regional e economia criativa. A Feira Quilombola é realizada todo segundo domingo do mês, na sede da associação de Pequenos Produtores Rurais. Além da feira, a sede fica aberta todos os dias, para a compra de produtos da comunidade.

Feira do Bosque

Também em sua primeira edição de 2025, a Feira do Bosque da Paz será realizada no Shopping Bosque dos Ipês neste domingo. Com artesanato, gastronomia, itens colecionáveis, feira de adoção, economia criativa e muito mais.

Amanda Ferreira e Carolina Rampi