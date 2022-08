Prefeitura autoriza ampliação da tarifa social de água para mais famílias com baixa renda

A Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, assinou hoje (16) o decreto que amplia o número de beneficiados da tarifa social da água, concedida pela concessionária Águas Guariroba. Esse benefício consiste em cerca de 40% de desconto na conta de água de famílias que consomem até 20m³.

No discurso, a chefe do Executivo Municipal destacou o aumento do número de famílias. “Passamos de 3% para 6% das pessoas ativas na rede de água e esgoto que poderiam se inscrever na tarifa social e agora mais pessoas terão acesso ao benefício, e ampliação foi possível após estudo do Executivo com o Legislativo e que junto com a Águas viabilizamos de acordo para atender mais pessoas na tarifa social”, afirmou Adriane Lopes.

A Águas Guariroba informa que hoje são 15,385 mil cadastrados na Tarifa Social, que corresponde a aproximadamente 5% das ligações em Campo Grande. Como exemplo, quem gasta 20 mil litros paga com a tarifa social R$ 65,41, e na tarifa normal, seria R$ 146,84.

Para se encaixar nos critérios o cidadão precisa estar cadastrado no Cadúnico do governo federal e não consumir mais do que 20m³ de água por mês. O benefício também alcança famílias com até dois salários mínimos que estejam passando por problemas de saúde como câncer ou renal crônico.

Na ocasião, a Prefeita também lançou um desafio a Agereg. “Para atender mais pessoas, vamos buscar possibilidades de criar uma tarifa especial para Organizações Não-Governamentais que prestam serviços sociais e ajudar a essas entidades que colaboram com a nossa população”.