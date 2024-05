Sylvia Cesco assume cadeira na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Escritora é colunista do caderno de Artes & Lazer no jornal O Estado MS

Em uma cerimônia solene realizada na última quarta-feira (22), no auditório da sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), referência cultural no Estado, reunindo as personalidades mais destacadas da literatura e da cultura sul-mato-grossense em suas 40 cadeiras vitalícias. A escritora Sylvia Cesco foi empossada como nova integrante entre os imortais da instituição.

Com entusiasmo e reconhecimento, Cesco assumiu a Cadeira nº 37, anteriormente ocupada por Francisco Leal de Queiroz, e prestou homenagem às mulheres acadêmicas da ASL, ressaltando a importância dos “saberes femininos” na cultura e na sociedade.

“Não tomem esta minha afirmação como tolo e mero discurso, mas como a constatação devidamente reconhecida e comprovada da participação feminina”, destacou a nova imortal Sylvia Cesco, evidenciando o impacto das mulheres nas esferas onde atuam. Em seu discurso, ela reverenciou figuras ilustres para Mato Grosso do Sul, como Maria da Glória Sá Rosa e Oliva Enciso, que também ocuparam lugares de destaque na ASL.

A acadêmica empossada prestou homenagem às muheres acadêmicas da ASL e ressaltou que “as imortais aqui citadas, e agora eu, bem como todas as mulheres estamos, há muito tempo, fazendo a diferença onde atuamos, nas funções que exercemos, nos cargos que assumimos”, destacou Sylvia.

O evento contou com a presença da acadêmica Marisa Serrano, que saudou oficialmente a entrada de Sylvia Cesco na ASL, enfatizando o amor da escritora pela cultura e sua visão de liberdade e pertencimento ao mundo expresso em suas obras literárias.

A solenidade foi conduzida pelo secretário-geral da ASL, Rubenio Marcelo, e teve o presidente da instituição, Henrique de Medeiros, ressaltando a relevância de Sylvia Cesco na literatura estadual e sua dedicação à cultura e à educação. Medeiros destacou ainda a presença feminina na academia e a diversidade de origens e contribuições dos seus membros.

Para o Jornal O Estado, Sylvia Cesco destaca a relevância dos saberes femininos em meio aos avanços e desafios enfrentados pelas mulheres ao redor do mundo.

“Os saberes femininos são crucialmente importantes devido à persistência de discriminações enfrentadas pelas mulheres, apesar dos avanços na posição delas no mundo. No Brasil, há uma forte resistência em torno do termo “feminista”, associando-o a preconceitos como “mulher feia” ou “mal amada”. Isso leva muitas mulheres a se sentirem constrangidas em se autodeclararem como feministas. Como resultado, muitas escondem seus conhecimentos ou são desconsideradas, gerando uma perda inestimável para elas e para o mundo. É essencial reconhecer e valorizar esses saberes, permitindo que as mulheres se expressem sem medo e sem a necessidade de se auto convencerem de sua importância”, concluiu a escritora.

Música e homenagens

Na cerimônia de posse, altamente prestigiada, a agenda cultural incluiu uma apresentação marcante de Clarice Maciel, renomada cantora lírica, regente, mestre em Educação e Artes, e professora de Canto e Diretora do Centro de Arte Viva, uma escola livre de Música, Teatro e Artes Plásticas. Clarice emocionou a todos ao interpretar o Hino Estadual, acompanhada pela talentosa pianista e regente Simone Carvalho Gomes, formada na Escola de Música e Belas Artes em Curitiba.

Odon Nacasato, reconhecido músico, compositor, empresário e produtor cultural, brindou a solenidade com canções do rico cancioneiro regional, incluindo composições próprias e obras de Antônio Mário, Geraldo Ramon, Lenilde Ramos, Rubenio Marcelo e Sulvia Cesco. Sua participação marcou o início do evento, destacando-se pelos importantes projetos culturais que já realizou e pelas gravações de suas composições por artistas como o grupo Acaba e João Fígar.

Carreira

Sylvia Cesco, natural de Campo Grande, MS, é graduada em Letras Neolatinas e Pedagogia, com uma vasta trajetória profissional nas áreas de educação e cultura. Além de escritora, é autora de peças de teatro, letrista de músicas e roteirista-auxiliar do filme “Nasce uma Estrela”, sobre Glauce Rocha.

Com uma carreira literária consolidada, Cesco possui uma extensa lista de obras publicadas, participações em antologias e contribuições para revistas literárias em diversos estados do país. Além disso, é voluntária na Associação Pestalozzi de Campo Grande há mais de duas décadas, promovendo a inclusão de atividades literoculturais aos alunos da instituição.

Por Amanda Ferreira

