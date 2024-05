MIS recebe oficina de cinema gratuita; inscrições abrem nessa sexta

O Museu da Imagem e do Som, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, recebe na próxima terça-feira (28/05), às 18h30, a edição “Eles voltam na noite” do Cineclube da Boca com mais uma oficina de cinema. A aula da vez, sobre escrita criativa para o gênero horror, será ministrada por Ramiro Giroldo, professor do curso de Audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

A oficina vai tratar de práticas úteis para a produção de textos ficcionais, como buscar a imersão no universo temático em pauta, a adoção de uma rotina de escrita e até a procura por paradigmas narrativos adequados à expressão criativa de cada um. Além de uma breve explanação sobre tópicos de interesse ao gênero, ela vai se constituir de um exercício tripartido de escrita, buscando uma associação instrumental com proposições de Stephen King em seu estudo Dança Macabra. Para o autor, há uma gradação na intensidade emocional que uma história do gênero pode provocar: o terror (uma inquietação muito forte, próxima ao que se convencionou chamar de “suspense”), o horror (a fonte da inquietação se presentifica, a ameaça é mais intensa) e a repulsa (o nojo provocado pela própria ameaça em sua configuração monstruosa e/ou pelas ações asquerosas dela). O objetivo é explorar essa gradação, a fim de controlar os efeitos a serem despertados no público.

Ramiro Giroldo é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Atua na graduação e na pós-graduação e ministra disciplinas ligadas à literatura, ao roteiro audiovisual e à escrita criativa. Mestre em Estudos de Linguagens pela mesma instituição e doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo (USP), dedica-se a investigar a ficção de gênero e as representações artísticas da violência e do horror. Também atua na Astaroth, produtora independente de filmes de horror responsável por diversos curta-metragens e pelos longas “Astaroth” (2020), “Domina Nocturna” (2021), “Helldose” (2023) e “As Mortes de Hera” (em pós-produção). Autor de diversos ensaios publicados em revistas acadêmicas, publicou os livros de não-ficção “Ditadura do Prazer: sobre ficção científica e utopia” (2013), “André Carneiro nos Quânticos da Incerteza: o Centenário” (2022) e os romances “Red Hookers” (2020) e “As Filhas do Além” (2021).

É uma oportunidade de mergulhar nas profundezas do horror através de uma aula com um professor e profissional especializado no gênero – tanto na literatura quanto do cinema.

A oficina contará com um número total de 20 vagas, sendo cinco delas destinadas a pessoas com deficiência auditiva. As inscrições abrem nesta sexta (24/05) às 12h e se encerram no sábado (26/05) às 18 horas. Após este horário enviaremos as confirmações de inscrição por e-mail. A inscrição pode ser feita através do formulário disponível no link da bio do Instagram @abocafilmes e a seleção dos participantes será feita por ordem de inscrição. Caso menos de cinco pessoas com deficiência auditiva se matriculem, as vagas remanescentes serão destinadas ao público geral.

Este projeto foi financiado pela Lei Paulo Gustavo, viabilizado através da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Com informações de Assessoria

