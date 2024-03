Sul-mato-grossense e esposa lançam livro sobre viagem de quase 15 meses por África e Oriente Médio

O sul-mato-grossense Wesley Faraó Klimpel e a catarinense Patricia Pamplona irão lançar o livro “Aventuras Sem Chaves: Uma Viagem por África e Oriente Médio”, sobre os quase 15 meses que passaram na estrada. O casal, que viajou de novembro de 2022 a janeiro de 2024, visitou 43 países nesta primeira etapa de sua volta ao mundo. O evento em Campo Grande será em 25 de março, no Kanto de Minas, às 19h.

A obra, além de relatos e imagens dos 36 países da África e 7 do Oriente Médio por onde os jornalistas passaram, traz informações de vistos e fronteiras e dicas para quem deseja desbravar a região, bem como crônicas inéditas.

Editado pela curitibana Comala, o livro possui 456 páginas. “Pode até assustar pelo tamanho, mas as muitas fotos deixam a leitura leve. Sem falar que o ‘Aventuras Sem Chaves’ nasceu pra ser tanto um guia como um livro sobre as nossas viagens, com histórias e muitos perrengues”, explica Patricia.

“Quisemos também trazer essa parte de crônicas inéditas, seja para o leitor usar como companhia em sua própria viagem ou embarcar junto com a gente de dentro de casa. Ou na frente dela, numa cadeira de fio na calçada”, complementa Faraó.

Falando nisso, um dos maiores desafios para ele, natural de Campo Grande, foi abrir mão de um costume bem típico do estado. “Passamos por tanto lugar quente, e tudo o que eu mais queria era um tereré gelado. Mas como produzir gelo por aí, pulando de hospedagem quase que diariamente?”, explica.

Nestes quase 15 meses, os dois viveram momentos marcantes, como quando atravessaram a fronteira entre Guiné-Bissau e Guiné em cima de uma moto, junto com o piloto e as duas grandes mochilas, tudo no meio da floresta. “E ainda passamos por 6 barreiras policiais e um rio, onde até a moto foi junto no barquinho”, conta a catarinense.

Outra aventura do casal foi em Angola, quando o motorista do ônibus noturno deixou para trás um passageiro que desceu para ir ao banheiro. Ele parou em seguida, depois de a mãe do homem reclamar, mas, diante do desembarque de tantos curiosos, o sujeito arrancou e voltou só depois de alguns quilômetros. “Para piorar, no meio da madrugada eu senti uma dor terrível nas costas! Por sorte o destino era Luanda, e lá descobri que eu estava com cálculo renal. Não desejo esse perrengue para ninguém”, relembra o viajante de Mato Grosso do Sul.

O livro, além dessas duas histórias, ainda contará com relatos do que os dois jornalistas vivenciaram em países que estão longe dos destinos usuais dos brasileiros. “Muita gente nunca ouviu falar ou pensou em visitar países como Serra Leoa ou Namíbia, ambos com lindas praias, povo simpático e uma história política conturbada”, diz Patricia.

Esse período na estrada faz parte de um grande projeto do casal, que separou a viagem de volta ao mundo em três temporadas: a primeira foi por África e Oriente Médio; na segunda, eles querem visitar nações de Ásia, Oceania e América; na última, pretendem viajar de motorhome pela Europa. Os jornalistas compartilham toda a experiência em seu blog (semchaves.com) e nas redes sociais (@semchavesbr).

Eles planejam essa viagem desde 2015, quando começaram a ler livros, ouvir podcasts e acompanhar outros viajantes pelas redes sociais. “A gente iniciou a viagem pela África justamente por ser mais desafiador e mais caro, quando estaríamos com mais gás. Depois de tanto perrengue, o que vier agora vai ser fichinha. Até o calor de Campo Grande”, brinca Faraó.

Além da capital sul-mato-grossense, a agenda de lançamentos inclui Curitiba (14/3), de onde é a editora, Florianópolis (17/3), terra natal de Patricia, e São Paulo (20/3), onde moraram por muitos anos. “Campo Grande tem uma grande importância pra gente, porque foi aqui que cresci e me criei, e onde vive a minha família. Sem falar que encontro as melhores ervas de tereré do país, né?”, conta Faraó.