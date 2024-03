Sesc Geek 2024 começa hoje com concurso de cosplay, torneios de videogame e muita diversãoo

Jogos, séries, filmes, animes e etc. O universo nerd desembarca em Campo Grande, no shopping Norte Sul Plaza, neste sábado, as 19h, trazendo consigo diversas atrações da cultura do entretenimento. Com torneios de games, Just Dance e o aguardado concurso de cosplay, o Sesc Geek retorna em mais uma edição, promovendo duas semanas repletas de atividades gratuitas para todas as idades.

Segundo Regina Ferro, diretora regional do Sesc MS, o evento é uma oportunidade única de unir história, arte, esporte e recreação de forma tecnológica e divertida. “O Sesc Geek é um evento inclusivo e para todas as idades, que busca conectar os amantes da cultura geek e proporcionar momentos de lazer em família”, ressalta.

Uma das atrações mais esperadas é a exposição do Museu do Videogame, que permite aos visitantes relembrar os jogos que marcaram época e experimentar os mais recentes. Cleidson Lima, curador do museu, destaca a importância de trazer a exposição para Campo Grande, cidade onde tudo começou. “O acervo, que começou com cerca de 70 videogames, hoje é quase cinco vezes maior e sempre atrai grande participação do público local.”

Além das exposições e competições de games, o evento oferecerá atividades recreativas para toda a família, incluindo karaokê, desafios nerds e apresentações de artistas locais, como Mär Costa que participará pela primeira vez do Sesck Geek, e levará suas obras mais importantes, que variam de temas de filme a jogos.

“ Produções como Senhor dos Aneis, Fullmetal Alchemist. Estou com colagens de computadores antigos com a tela inicial do Windows XP que foi o primeiro computador que tive contato e onde joguei muito The Sims. Como o evento vai ser bem logo pretendo adicionar mais algumas coisas como de Elden Ring, World of Warcraft, The Legend of Zelda e entre outros”

Durante a programação, também haverá espaço para torneios de Just Dance e de jogos atuais e antigos, com seletivas ao longo do evento e uma grande final. O aguardado concurso de cosplay encerrará as atividades no dia 7 de abril, com inscrições disponíveis no perfil @sescms do Instagram. Além disso, o evento contará com espaço para tatuagens geek, show de hipnose.

Sesc Geek 2024, inicia a partir deste sábado, 23 de março as 19h e irá até o 7 de abril no Shopping Norte e Sul, na Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club em Campo Grande. O evento terá início em horários alternativos conforme a programação. Para mais informações sobre o evento e programação completa, acompanhe as redes @sescms @nortesulplaza e @museudovideogameoficial. Entrada franca.

