Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Cautela e canja de galinha…

Diz o ditado popular que cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Num momento em que o cenário permanece sujeito a chuvas e trovoadas bem mais do que o normal, os políticos acreditam que mudanças precipitadas podem acabar criando mais problemas que soluções. Pensando assim, algumas migrações que já estavam sendo dadas como certas e até já tinha datas para acontecer estão sendo adiadas sem uma definição de data.

Para políticos com mandato e que tentarão a reeleição ou a eleição em cargos majoritários, a janela para trocarem de partidos abre em março de 2026, a menos que ocorram fusões de partidos. Isso cria uma realidade muito complicada e a maioria dos políticos deve preferir esperar pelo surgimento de um cenário mais claro para que possam colocar em prática seus planos de voo de um modo mais seguro.

PT

Tiago Botelho para 2026 vive um dilema para definir a qual cargo vai concorrer. Para deputado estadual não poderia, pois tem um acordo com a atual deputada Gleice Jane que tentará a reeleição, para deputado federal pode atrapalhar Camila Jara e para o Senado pode complicar o projeto de Vander Loubet.

Vice

O deputado estadual Lídio Lopes (sem partido) já começa a ser comentado como possível vice de Eduardo Riedel nas disputas pela reeleição. Dizem que tudo faz parte de um projeto que deve levá-lo para o Tribunal de Contas durante o segundo mandato do atual governador.

Em campanha

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro (PP) assim que a senadora Tereza Cristina anunciou que o partido terá um candidato ao Senado, imediatamente colocou-se como pré-candidato e, de imediato, recebeu o apoio dos outros 23 membros do Legislativo.

Na real

O vereador Professor Riverton (PP) admitiu que por enquanto o projeto de candidatura a presidente do seu partido conta com apenas seis votos, que seriam quatro da bancada pepista e dois do Avante. Ele disse também à senadora Tereza Cristina que ainda não se envolveu nas articulações.

Meninas poderosas

As deputadas Mara Caseiro (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB) permanecem unidas para a disputa de 2026, sendo que a primeira busca se consolidar como candidata a uma vaga na Câmara Federal e a segunda vai buscar a reeleição, mas ainda não sabem se permanecerão no ninho dos tucanos.

Disputa interna

A convenção do PT deve ser marcada pela briga entre a nova e velha geração do partido, que devem tentar assumir o controle da sigla para acelerar ou brecar o avanço do processo de renovação. Entre os novatos estão Camila Jara, Jean Ferreira, Tiago Botelho e Gleice Jane. Pedro Kemp, Zeca do PT e Vander Loubet comandam o bloco da velha guarda.

Meninos eu vi

Legitimo representante de Corumbá, o deputado estadual Cecílio de Jesus Gaeta sempre foi um dos mais polêmicos políticos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e nos mandatos que cumpriu sempre provocou muitas discussões e com frases de efeito. Não ter comparecido a uma reunião do PMDB num período em que estava rompido com o governador Wilson Martins, ele disparou a frase.

– Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas.

Frase

“Vamos tentar evitar a judicialização da CPI da Bets”

Senadora Soraya Thronincke (Podemos)

