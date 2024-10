Projeto de capoeira celebra o mês da criança com atividades para toda família em Campo Grande

Neste mês de outubro, as crianças terão uma programação especial que alia cultura e esporte por meio do projeto ‘Capoeira, Memória e Cultura’, na escola de capoeira do grupo, na Rua Barão de Campinas, 1944, Jardim das Mansões. As atividades são gratuitas e com objetivo de valorizar o brincar, o desenvolvimento artístico e a preservação ambiental.

Para a idealizadora do projeto e professora de capoeira, Priscilla Coutinho, as crianças são a possibilidade de renovação na capoeira e da cultura em geral. “Promover uma programação como essa é uma forma de dar voz a elas e de reafirmar que a capoeira não é apenas um jogo ou uma luta, mas também um espaço para o desenvolvimento integral, que valoriza o lúdico, a memória e a consciência ambiental”, explica.

A programação começou com a oficina ‘Construção de Brinquedos Recicláveis, com o professor, artesão e brincante Levy Coutinho, graduado em educação física e especialista em metodologia de ensino superior. Na oficina, as crianças aprenderam como utilizar materiais recicláveis como matéria-prima para criar e recriar jogos e brinquedos tradicionais.

Esse tipo de oficina, que abre os olhos das crianças para brinquedos tradicionais e a confecção dos mesmos com materiais recicláveis, é um dos pontos-chave do projeto, que contribui para promover uma maior conscientização ambiental e desenvolvimento da criatividade. O projeto possui diversas dessas oficinas, e a maioria das criações são utilizadas posteriormente, durante as aulas de capoeira.

“Eu vi nos resíduos sólidos que a gente poderia adaptar. Comecei a utilizar nas aulas a garrafa pet, cabo de vassoura, pneus, latas, caixas e o negócio deu certo. Aí comecei a dar vida, dar cor nesses objetos, construir outros. Percebi que isso entra muito no mundo lúdico da criança, isso chama atenção e foi assim que comecei a utilizar dentro das aulas de capoeira. E hoje se tornou um carro-chefe nosso lá”. Os resíduos são levados pelos participantes, o que a professora acredita que além de desenvolver um senso de comunidade em crianças e jovens, também une e educa famílias e comunidades.

“As crianças são criativas por natureza e, na oficina, a gente vem com atividades que traz o lado lúdico com uma pegada sustentável, especialmente diante das mudanças climáticas e da necessidade de promover uma consciência ambiental desde cedo”, explica Levy. “É uma forma de mostrar à garotada que é possível cuidar do meio ambiente enquanto se diverte”.

Próximos passos

E as atividades não param por aí. Nesta quarta-feira (16) será realizada uma live (Instagram @pindorama.memoriacapoeira), às 18h30 com o Mestre Jagunço, do Rio de Janeiro, abordando a temática “Sons e Ritmos da Capoeira”, trazendo uma perspectiva musical e cultural da modalidade.

Neste mesmo dia, também será realizada a ‘Vivência Memória Sustentável’, com visita dos alunos do Projeto Livres, do bairro Iracy Coelho, até a sede da Escola de Capoeira, no Jardim das Mansões. Na ocasião, haverá a entrega de lixeiras sustentáveis feitas artesanalmente pelo produtor cultural Maike Manute ao Instituto Livres.

E para fechar o mês, de 24 a 26 de outubro, o capoeirista Edinho Paraguassu ministrará a oficina “Rodas e Brincadeiras Cantadas e Danças Recreativas”. Referência internacional na arte de brincar, Edinho já ministrou mais de 1.500 palestras e cursos no Brasil e em países como Portugal e Paraguai, e agora vem compartilhar seu saber no projeto Capoeira, Memória e Cultura.

Paralela a toda essa agenda, o grupo segue com suas atividades de formação continuada de capoeira para crianças, jovens e adultos e segue com turmas às terças e quintas, das 15h30 às 21h. “No começo do mês, dia 2, apresentamos a tradicional ‘Puxada de Rede’ em eventos como a 16ª Mostra Cultural das Escolas Estaduais de MS e ainda tem muita coisa para acontecer. No dia 18 de outubro, faremos, na APAE, a entrega de lixeiras recicláveis produzidas artesanalmente”, conclui Priscilla.

História

A trajetória do Grupo Memória Capoeira em Campo Grande iniciou-se em 2015 e desde então desenvolve um trabalho que integra o ensino da capoeira com outras áreas de conhecimentos, como o esporte, cultura, arte e a música, dentre outras vertentes. Realiza curso de formação continuada de capoeira, oficinas, encontros e eventos.

Atualmente o grupo é composto por 25 integrantes e possui um repertório que se destaca pela diversidade composto por roda de capoeira tradicional, a expressão da dança do Maculelê, a encenação da “Puxada de rede” – manifestação tradicional e popular do folclore brasileiro nas aberturas das rodas de capoeira -, dando uma característica artística diferenciada das demais rodas.

“Nós temos no Brasil uma manifestação cultural que se chama puxada de rede. E a puxada de rede tinha praticamente caído no esquecimento da população, porque hoje ela se tornou uma apresentação cultural, uma manifestação cultural, folclórica. E eu consegui readaptar a história da puxada de rede com a preservação do meio ambiente. E é um dos temas culturais que a gente leva para os palcos e fala muito sobre a consciência ecológica e a sustentabilidade”, disse Coutinho.

Na musicalidade o grupo criou composições e cantigas inéditas que valorizam a cultura regional, a ancestralidade e implementou a temática sustentável na prática dentro dos treinos e na concepção estética da apresentação da roda.

Serviço

Mês da Criança – Projeto Capoeira, Memória e Cultura

Local: Escola de Capoeira Grupo Memória, Rua Barão de Campinas, 1944, Jardim das Mansões – Campo Grande.

16 de Outubro

Live Nacional com Mestre Jagunço RJ – ” Sons e Ritmos da Capoeira”, às 18h30

“Vivência Memória Sustentável/Visita na sede”, das 8h às 10h, pelos alunos do Projeto Livres, com entrega das lixeiras sustentáveis.

18 de outubro

Apresentação “Puxada de Rede” e entrega de lixeiras, na sede da Apae – Rua Carlinda Tognini, 251, Vila Progresso. A partir das 9h.

24 a 26 de outubro

Oficina De Rodas e Brincadeiras Cantadas e Danças Recreativas.

Formação Continuada de Capoeira – turmas infantil, jovens e adultos – aulas às terças e quintas-feiras, das 15h30 às 21h.

Mais informações sobre o projeto pelo instagram.com/pindorama.memoriacapoeira/ .A sede do grupo Memória Capoeira fica na rua Barão de Campinas, 1944, Jardim das Mansões.

