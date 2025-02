Solidariedade: ONG realiza bazar com roupas, sapatos e artesanatos em prol da alimentação de felinos

Evento será hoje e valores dos itens variam R$ 5,00 e R$ 50,00

Para você que busca uma pechincha, neste sábado (8), das 8h às 12h, a Ong AmiCat’s realiza um bazar solidário em prol dos animais resgatados da instituição. Estarão disponíveis para venda roupas, sapatos, acessórios, objetos de decoração e artesanatos. O bazar será realizado na papelaria Dona T. Art’s Papelaria, na rua Clineu da Costa Morães, 484, Jardim Leblon.

Com valores que variam entre R$ 5,00 e R$ 50,00, o objetivo é arrecadar dinheiro para as despesas da ONG, além da alimentação de gatos em situação de rua na cidade, que a ONG também supervisiona.

“Nós temos uma quantidade muito grande de gatinhos e, principalmente, de gatinhos idosos. O nosso custo mensal é muito alto, há ração, alimentação específica, sachês, exames clínicos, então o bazar foi uma forma que encontramos de tentar arrecadar um dinheiro para nos ajudar a pagar o nosso orçamento mensal, já que, no fim e começo do ano, as doações diminuem bastante. Estamos tentando viabilizar esse método alternativo para conseguir arrecadações para a manutenção da ONG”, explica a presidente da ONG, Ana Cristina Camargo.

A AmiCat’s cuida de mais 400 gatos, que passaram por situação de abandono, ou maus-tratos. Segundo a presidente, o maior desafio é o financeiro. “Manter mais de 400 gatos exige recursos constantes para alimentação, cuidados veterinários, medicamentos, higiene e infraestrutura do abrigo”, relata. Ela também pontua que o auxílio escasso de voluntários prejudica o funcionamento do local, na manutenção e cuidado diário com os animais.

“Sem essa ajuda, fica difícil garantir que todos recebam a atenção e os cuidados necessários”.

Além dos felinos que a organização abriga, diversas colônias de gatos em situação de rua também são monitorados. “Esse trabalho envolve o fornecimento regular de alimentação, a castração para controle populacional e, sempre que possível, o recolhimento de filhotes e animais que tenham condições de serem socializados para adoção. Dessa forma, buscamos melhorar a qualidade de vida desses animais e reduzir a superpopulação felina”, diz Ana.

Todas as peças que serão vendidas no bazar foram arrecadadas por meio de doações; já as peças artesanais são feitas por voluntários. “Este será o nosso primeiro bazar presencial e estamos com boas expectativas! Todo o valor arrecadado será destinado aos cuidados dos animais do abrigo, garantindo alimentação, medicamentos e outros suprimentos essenciais”, informou a presidente.

Ainda conforme Ana, o comércio local pode ajudar a ONG por meio da conscientização da população sobre a importância da proteção animal, e por meio de engajamento em ações como a do bazar.

“A Papelaria Dona T. Art é uma grande parceira da nossa causa. Além de ceder o espaço para a realização do bazar, ela também tem nos ajudado na produção de materiais de divulgação e até na criação de alguns dos nossos produtos personalizados de cartonagem”.

Para quem quer ajudar, mas o financeiro está ‘apertado’, a protetora indica outras formas de auxiliar na ONG. “Além de doações financeiras e de itens, a AmiCat’s precisa muito de voluntários para diversas atividades, como ajudar na organização de eventos, oferecer carona solidária para resgates ou consultas veterinárias, auxiliar na limpeza e nos cuidados com os gatos do abrigo e acompanhar e controlar colônias de gatos de rua. Qualquer ajuda é bem-vinda e faz uma grande diferença para os animais que dependem de nós!”, finaliza.

Por Carolina Rampi

