Festival de dança on-line recebe workshops e mostras competitivas com prêmios de até mil reais

É estudante e adora dançar? A primeira edição do Festival Florescer — Mostra de Dança busca fortalecer a cultura e a arte entre estudantes de todas as idades, da educação básica ao ensino superior. Com realização online e idealização do município de Jardim, o evento oferece workshops, rodas de conversa e uma mostra competitiva. O festival promove a integração escolar e revela novos talentos, incentivando a expressão artística e a valorização da cultura.

O projeto foi aprovado no Edital 11/2024 da Lei Paulo Gustavo Estadual. Com essa conquista, o festival ganha ainda mais relevância, possibilitando o acesso democrático à dança e incentivando a participação de alunos de escolas públicas e privadas. O evento conta com uma Mostra Competitiva Livre que abrange estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino, divididos em quatro categorias:

Infantil A (alunos da pré-escola), Infantil B (alunos do Ensino Fundamental I e II), Juvenil (alunos do Ensino Médio) e Adulto (Educação de Jovens e Adultos – EJA e Ensino Superior). As apresentações podem ser feitas em solos, duos/trios ou conjuntos e estarão divididas em diversas modalidades de dança, como Ballet Clássico Livre, Neoclássico, Dança Contemporânea, Dança Moderna, Jazz Dance, Danças Urbanas (como Hip Hop, Street e Reggaeton), Danças Étnicas e Populares, Sapateado e Estilo Livre.

Inscrições e Avaliações

As inscrições para o Festival Florescer estarão abertas de 20 de fevereiro a 1º de maio de 2025 e devem ser realizadas por meio de um formulário disponível nas redes sociais do evento. O processo de inscrição pode ser feito por um proponente, que pode ser um professor, diretor, coreógrafo, pai ou responsável. Já os intérpretes são os alunos, tanto maiores quanto menores de idade, que desejam participar do evento.

Para efetuar a inscrição, será necessário enviar o formulário de inscrição preenchido, além de cópias do RG e CPF tanto do responsável quanto do aluno intérprete. Para os menores de idade, também será exigida a autorização dos responsáveis legais, assim como a Declaração de Escolaridade.

Cada proponente pode inscrever até duas apresentações. O festival estabelece limites de tempo para cada tipo de performance: 2 minutos e 30 segundos para solos, 3 minutos e 30 segundos para duos ou trios, e até 5 minutos para apresentações em conjunto. As coreografias devem ser filmadas em modo paisagem (horizontal) e enviadas por meio de um link direto no YouTube. O evento não se responsabiliza por links incorretos ou inacessíveis.

A Mostra Competitiva do Festival Florescer será avaliada por uma comissão composta por até quatro membros, responsáveis por atribuir notas às apresentações dos participantes, de forma transparente. Todas as coreografias, desde que cumpram o regulamento do evento, serão selecionadas para a mostra. As apresentações serão avaliadas com base em quatro critérios principais:

Criatividade e Originalidade, Harmonia e Sincronismo, Expressão Artística e Corporal, e Adequação ao Tema Proposto. Cada um desses critérios pode receber até 2,5 pontos, totalizando até 10 pontos para cada apresentação. A comissão atribuirá notas que serão somadas e divididas pelo número de jurados, gerando uma média final.

A classificação final será definida conforme a pontuação obtida, com os primeiros três lugares recebendo premiações. O 1º lugar será premiado com uma média igual ou superior a 9,0, o 2º lugar com uma média igual ou superior a 8,0, e o 3º lugar com uma média igual ou superior a 7,0. Além dos troféus virtuais e certificados de participação, o evento também concederá premiações em dinheiro: R$1.000,00 para a Melhor Coreografia, R$500,00 para o Melhor Dançarino(a), e R$500,00 para o Melhor Coreógrafo.

Florescendo Ritmos

Em entrevista ao Jornal O Estado, a Presidente da Comissão Organizadora do Festival Florescer, Aurora Silva, contou que, ao chegar em Jardim para trabalhar no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), se deparou com a falta de arte nas escolas. Ela percebeu que a expressão artística ainda é um privilégio para poucos, com a escassez de espaços e incentivos. Foi com o desejo de mudar essa realidade que surgiu a ideia do Festival Florescer.

“A dança é uma forma de expressão linda e acessível, e percebi que muitos alunos tinham vontade de participar. Era algo que faltava, que precisava acontecer. O Festival Florescer não é só um evento, é um movimento. É sobre dar voz e vez a esses alunos, sobre fazer com que a arte floresça onde ela foi deixada de lado. Quero que eles sintam que pertencem, que a arte não está distante, que ela é deles também”, explica.

As expectativas em relação à participação dos alunos no Festival Florescer são bastante positivas. Aurora destaca que o festival oferece um ambiente inclusivo, permitindo que os participantes explorem diferentes estilos de dança. Ela acredita que o evento vai incentivar os estudantes a experimentarem novas formas de expressão, promovendo o desenvolvimento da criatividade e da identidade artística dos jovens.

“A experiência proporciona aprendizado, disciplina e autoconfiança. O contato com diferentes coreografias amplia o repertório cultural, despertando novas perspectivas e incentivando o interesse contínuo pela arte. O encontro também promove inclusão e pertencimento, permitindo que talentos sejam reconhecidos e incentivados”.

A coordenadora ainda enfatiza que o papel fundamental da dança na educação e no bem-estar dos estudantes, ressaltando que ela vai muito além da técnica e da performance. Segundo ela, a dança é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo, trazendo benefícios que impactam diretamente a formação dos jovens.

“No aspecto do bem-estar, a prática da dança contribui para a autoestima e autoconfiança,

ajudando os alunos a se sentirem mais confortáveis consigo mesmos. Movimentar-se ao ritmo da música reduz o estresse e a ansiedade, criando uma sensação de leveza e bem-estar mental. Além disso, fortalece o corpo, melhora a postura e a coordenação motora, proporcionando benefícios para a saúde física”, destaca.

Serviço: O festival busca criar um ambiente virtual acolhedor e interativo, estimulando trocas entre os participantes e incentivando a conexão por meio da arte, permitindo a participação de estudantes de diversas localidades, sem barreiras geográficas. Para acessar o edital completo e acompanhar as inscrições, acesse o perfil do festival pelo Instagram @festflorescer.

Por Amanda Ferreira

