O Carnaval vem aí! A folia já tem datas marcadas em Campo Grande, com desfile das escolas de samba e bloquinhos de rua

Samba no pé, sorriso no rosto e purpurina na pele! Chegou o tempo do Carnaval e Campo Grande já tem sua programação oficial para a folia de 2025. O início será em 22 de fevereiro, com a energia dos blocos de rua, e término no dia 8 de março. Ao todo serão 15 dias de festa na Capital.

Conforme a Prefeitura, a expectativa é que cerca de 100 mil foliões participem das atrações, superando o público de 2024, que reuniu aproximadamente 80 mil pessoas. São mais de dez blocos de rua espalhados por diversos pontos da cidade e o tradicional desfile das escolas de samba, realizado na Praça do Papa, que espera atrair cerca de 20 mil pessoas.

Nos dias 3 e 4 de março, a partir das 19h, sete agremiações desfilarão pela avenida, com diferentes temas: Deixa Falar (Ancestralidade), Igrejinha (Furnas do Dionísio – Liberdade e Conquista de um Quilombo), Unidos da Vila Carvalho (Inez, de Matriarca a força feminina da nação verde e rosa), Os Catedráticos do Samba (Gibiteca – Ler, cantar e sambar é muito melhor), Unidos do Cruzeiro (E ku ojo íya), Cinderela Tradição (Corupah) e Herdeiros do Samba (De baiana a imortal).

O presidente da LIENCA (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), Alan Catharinelli, destaca que houve melhorias na infraestrutura da festa para este ano, tanto para as escolas de samba quanto para a população que irá prestigiar o evento. “Houve um aumento de arquibancadas, aonde parte delas serão cobertas e camarotes, fora toda a estrutura de segurança, primordial para manter os foliões que irão torcer pelas suas escolas”, explica. Ainda conforme o presidente, o impacto financeiro para a Capital será de R$ 20 a R$ 24 milhões. “As escolas de samba já fazem um trabalho ao longo do ano. Inúmeras pessoas são contratadas nas comunidades. E esse ano, sem dúvida, esse impacto financeiro vai superar as expectativas”.

Ainda nesse mês, nos dias 26 e 27 de fevereiro, há os ensaios técnicos das escolas de samba, abertos ao público. Após os desfiles, no dia 5 de março há apuração e no dia 7 a premiação da escola vencedora.

Na rua

Outro ponto esperado do Carnaval são os bloquinhos de rua. Conforme a programação oficial, os blocos começam no dia 22 de fevereiro e vão até o dia 8 de março, para os mais diversos gostos.

O tradicional Bloco ‘Capivara Blasé’ terá dois esquentas: o primeiro será hoje (8), às 17h, na Esplanada Ferroviária e segundo no dia 15 de fevereiro, de forma gratuita e aberto ao público, novidade do bloco. “Esse ano a novidade começa pelos esquentas, que serão todos gratuitos, abertos, no gramado da esplanada. Será a primeira vez que os esquentas serão em lugar aberto e gratuito, já no espírito do carnaval”, disse o fundador do bloco e presidente do ABC (Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua).

Com o tema ‘A vida presta… e muito!’, o bloco se prepara para continuar a tradição de ser um dos maiores da cidade. “Neste carnaval estamos preparando o maior ano do Capivara na rua, bloco conhecido pelas inovações, qualidade de estrutura e shows”, disse. Outro ponto de destaque é o Capivarinha, área reservada para crianças, com banheiro próprio, fraldário, maquiagem facial e doces.

“Foi o Capivara quem trouxe essa cultura para a infância nos blocos de rua com espaço próprio nas primeiras horas do bloco. Convidamos a todos a viver essa experiência popular, desde crianças até idosos, o Capivara abraça a todos”, finaliza Samudio. As atrações musicais ficam por conta do grupo Sampri, Chokito, Silveira e banda, Karla Coronel e banda e Banda de Marchinhas.

Outro nome conhecido dos foliões é o bloco ‘As Depravadas’, fundado por profissionais da comunicação, que este ano prestará homenagem a um dos mais célebres do Brasil, com o tema ‘Silvio Santos, o dono da alegria: Um show de emoção no Carnaval de Campo Grande’. “Silvio faleceu em agosto de 2024 e resolvemos prestar essa homenagem a ele. A novidade esse ano é que vamos ampliar nossas atrações com mais músicos se apresentando, teremos DJ Pit, Daran Júnior, Marta Cel, Banda do Mestre Jacobina. Além disso, faremos distribuição de kits de confete e serpentina para as crianças”, explica uma das organizadoras, a jornalista Eliane Nobre.

Tradicional na cabeça do campo-grandense, o ‘Cordão Valu’ faz história todo ano e em 2025 não será diferente. Para os dias oficiais de Carnaval, que acontecem entre 1º e 4 de março, o Cordão Valu está preparando uma programação especial que promete ser inesquecível. O bloco, que tradicionalmente desfila no sábado e na terça-feira de Carnaval, continuará a sua trajetória na Esplanada Ferroviária. Em 2025, o bloco de carnaval irá homenagear o Ilê Aiyê e o Grupo TEZ, ícones da cultura afro-brasileira e contará com uma diversidade de shows, incluindo samba, marchinhas, maracatu, frevo e cortejo pelas ruas do Centro da cidade.

Entre as atrações confirmadas estão o Grupo Pagode do Tadeu, que representa o movimento negro em Campo Grande, o artista Chokito e sua banda, referência do samba na cidade, além da Escola de Samba Igrejinha, que traz suas raízes na comunidade Tia Eva e, neste ano, prestará uma homenagem aos “Furnas do Dionísio”.

“O ‘Cordão Valu’ é mais que um bloco de carnaval; é um movimento cultural que representa tradição, resistência e inclusão, contribuindo para a valorização das tradições carnavalescas e do patrimônio cultural de Campo Grande”, diz Silvana Valu, fundadora.

Diferentes ritmos

E quem disse que Carnaval não pode ter reggae? O ‘Bloco Reggae’ vem desde 2011 para promover a música e cultura reggae na Capital. “Ele atrai um público diverso, família de todas as idades, a galera da periferia, para curtir, se divertir, e ouvir música reggae. Esse ano o bloco, o tema será ‘ritmo de paz, união e resistência”, explica o idealizador Diogo Manciba.

No domingo tem esquenta do bloco ‘Forrozeiros MS’, a partir das 19h, no Capivaras Bar. O bloco, que reúne os amantes do forró, surgiu no início de 2020, em uma brincadeira despretensiosa de um grupo de amigas. A ideia delas era pular Carnaval, mas não com as músicas tradicionais da folia, e sim forró. O fundador do bloco Rubens Cordeiro Soledade, conhecido como Grillo será homenageado neste ano.

O dia oficial de saída do bloco completo na Rua, será 08 de março, a partir das 17h na Esplanada Ferroviária, Rua Temistoteles, entre Calógeras e 14 de Julho. Mais informações no instagram @blocoforrozeirosms

Novidade

Um dos novos blocos desse ano é o ‘Barra da Saia’, que traz resistência, inovação e segurança para mulheres na Capital, no dia 3 de março. O bloco será de formato itinerante, com concentração a partir das 14h, no palco da Orla Morena, e seguirá em cortejo dançante até a tradicional conveniência do Gibinha. Toda a programação do bloquinho será dedicada à cultura popular, valorizando a musicalidade dançante das fronteiras da América Latina, com muito brilho, além do encanto contagiante do Afoxé e Axé.

A atração musical seguirá com a banda popular de metais e percussão própria do bloco: serão cerca de 30 artistas com um repertório que único e inédita em Campo Grande desta mistura carnavalesca das nossas fronteiras e do afoxé.

Confira a programação completa do Carnaval 2025 em Campo Grande:

22/02 (sábado)

Bloco ‘As Depravadas’ – Rua Barão do Rio Branco, esquina com Rua 14 de Julho, das 9h às 13h.

Bloco ‘Farofa com Dendê’ – Esplanada Ferroviária, em frente ao monumento Maria Fumaça, das 14h às 23h.

23/02 (domingo)

Bloco ‘Arrastão Secult’ – Esplanada Ferroviária, em frente ao monumento Maria Fumaça, a partir das 14h.

26 e 27/02 (quarta e quinta-feira)

Ensaios técnicos das escolas de samba – Praça do Papa, a partir das 19h.

28/02(sexta-feira)

‘Bloco Reggae’ – Esplanada Ferroviária, das 16h às 00h.

‘Bloco Só Love’ – Rua General Melo, das 16h às 21h.

Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós’ – Teatro de Arena do Horto Florestal, das 16h às 21h.

01 de março (sábado)

‘Bloco Reggae’ – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

‘Bloco Cordão Valú’ – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

‘Bloco Ipa Lelê’ – Avenida Mato Grosso, das 16h às 00h.

02 de março (domingo)

‘Bloco Capivara Blasé’ – Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h.

03 de março (segunda-feira)

‘Bloco Capivara Blasé’ – Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h.

Desfile das Escolas de Samba – Praça do Papa, das 19h às 00h.

04 de março (terça-feira)

‘Bloco Cordão Valú’ – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

Desfile das Escolas de Samba – Praça do Papa, das 19h às 00h.

08 de março (sábado)

‘Bloco Forrozeiros’ – Esplanada Ferroviária, das 18h às 22h.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.