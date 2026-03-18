Solidariedade: Bazar beneficente conta com ajuda da população para ajudar com doações

Arrecadação está aberta para peças de roupas, sapatos, brinquedos, entre outros itens em bom estado

Mais uma edição do Bazar Vip Beneficente se aproxima e com ela a oportunidade de fazer a diferença na vida de diversas pessoas. Pensando neste movimento solidário feito por voluntários cujo valor financeiro será revertido para ações sociais, e equipe responsável pelo evento está arrecadando doações de itens em bom estado para que possam ser comercializados no dia do evento, formando uma grande rede de colaboração.

O bazar aceita roupas para adultos e crianças, bolsas, calçados, bijuterias, brinquedos, itens de decoração e até eletrodomésticos. A 4ª edição do Bazar Vip Beneficente será realizada em abril, em horário a definir, no Clube Estoril.

Aline Duarte, responsável pela arrecadação de peças e organização do bazar ressalta que esta é a chance de abrir espaço em casa e no guarda-roupas para novas peças, além de auxiliar nos projetos desenvolvidos a partir da arrecadação de fundos por meio da venda no bazar.

“Acredito que essa é uma oportunidade para quem doa, pois abre espaço para novas peças de roupas, permitindo que outros tenham a chance de comprar. A pessoa que doa também está auxiliando nos projetos sociais que a instituição realiza com a comunidade”, destacou.

Como participar

Funciona da seguinte forma: você pode ver no seu armário de roupas, sapateira ou até mesmo no restante da sua casa peças que você não usa ou não quer mais, seja porque perdeu o significado, não faz mais sentido com o seu estilo ou, até mesmo, porque não serve, mas continua bom para que outra pessoa possa aproveitar.

Depois de fazer essa análise e juntar todas as peças das quais você desapegou, é só entrar em contato com a equipe do bazar para combinar a entrega da doação. Se for preciso, voluntários podem ir até você fazer essa retirada sem custos.

É simples e fácil e faz toda a diferença para que o evento seja um sucesso, com o oferecimento de peças em bom estado e com preços acessíveis.

Trabalho voluntário

Toda a equipe que está mobilizada para fazer a arrecadação e todo o trabalho que vem antes, durante e depois do evento é composta 100% por voluntários, que doam seu tempo e sua disposição de bom grado para fazer a diferença na vida do próximo.

Uma das entidades beneficiadas pelo movimento, que também é apoiado por grandes empresas de Campo Grande, é a Casa da União Lar de Santana, que há mais de 30 anos vem desenvolvendo projetos e ações que beneficiam comunidades periféricas da Capital.

Para conhecer mais sobre esta ação e combinar a entrega de doações, entre em contato pelo WhatsApp (67) 99260-6793 ou acesse a pagina no Instagram @bazarvip_beneficente.