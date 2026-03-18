Mundo Sertanejo: dupla Fred & Fabricio lança single ‘Te Amar é Meu Talento’ nesta quinta-feira (19)

A dupla celebra a conexão com os fãs e divulgam a música mais pedida por eles

Os fãs de Fred & Fabrício já podem comemorar! A dupla voltou com tudo com nova música para esta temporada, e voltaram românticos, com a música ‘Te Amar é Meu Talento’, que

faz parte do projeto “Sertanejo Respira”, gravado em Goiânia; a faixa autoral tem sido a mais pedida pelos fãs desde a gravação. Disponibilizada a partir das 21h, do dia 19, a música traz a essência da dupla que visa resgatar o sertanejo romântico noventista. O single chega acompanhado de um videoclipe inédito.

Para “a dupla de quatro vozes”, a conexão com os fãs é o mais importante em cima de um palco, por isso, a dupla em seus shows canta o lado b do sertanejo e atende a pedidos do público sempre que possível, com o intuito de manter sempre a chama acesa e o clima intimista que os fazem se sentir mais próximos de seus fãs.

“Até hoje tudo que nós fizemos, considerando os pedidos dos nossos fãs, deu muito certo. Até o nome da nossa marca hoje, que é o Sertanejo Respira, veio de um comentário de um fã, então não podíamos deixar de atender a esse pedido e lançar uma música que gostamos muito particularmente, mas que também é muito esperada por aqueles que movem a nossa carreira. Sem eles não somos nada!” comentou a dupla.

O projeto “Sertanejo Respira” nasceu de um comentário que um fã deixou nas redes sociais, afirmando que com a dupla Fred & Fabricio “o sertanejo respira”, fazendo referência às inspirações dos artistas no sertanejo romântico dos anos 90. Então a dupla adotou o nome e iniciou o projeto com covers no Youtube, com o crescimento, se tornou uma label que roda as principais cidades com base musical sertaneja como: Goiânia/GO, Uberlândia/MG e Campo Grande/MS.

A presença frequente em Campo Grande já criou uma relação próxima entre o público local e os artistas, marcada por acolhimento e identificação cultural. Segundo Fabrício, o carinho recebido no estado é um dos grandes motivadores para retornar. “Nós somos apaixonados por Campo Grande, na verdade por todo o estado, né? Nós somos sempre tão bem recebidos aqui que chega a dar um friozinho na barriga e, desta vez, não foi diferente. Não imaginávamos aquele tanto de gente no shopping pra ver a gente, ainda mais sendo uma ação surpresa. Foi emocionante, de verdade”, relatou em entrevista ao jornal O Estado, relembrando o momento do show surpresa realizado no Shopping Norte Sul Plaza no último domingo (15).

Carreira e novos lançamentos

Com uma trajetória construída ao longo dos anos, a dupla vive um momento de consolidação na carreira, marcado por conquistas e reconhecimento do público. Para Fred, olhar para trás é também reafirmar o propósito na música. “Eu e o Fabrício temos muito tempo de estrada e agora, tudo isso que vem acontecendo na nossa vida só nos faz acreditar mais e mais nos planos de Deus. Hoje temos ainda mais certeza de que essa é nossa missão na Terra. Vivemos muitos momentos marcantes, mas subir no palco do nosso DVD, em Goiânia, e ver aquele tanto de gente ali, numa gravação sem participações, ou seja, estavam ali para ver só Fred e Fabrício, foi uma sensação que nunca vou esquecer”, destaca.

A música “Te Amar é Meu Talento” reforça a identidade romântica da dupla e nasce de um processo criativo marcado pela sensibilidade e espontaneidade. Segundo Fred, a canção surgiu de forma despretensiosa, a partir de uma imagem que guiou toda a construção. “Essa música surgiu de um jeito muito legal. Eu e o Euller [compositor] estávamos lá em casa compondo e primeiro veio a melodia do início. Quando eu ouvi, imaginei um índio tocando flauta em cima de uma montanha e achei aquilo muito bonito. Aí fomos compondo meio sem pretensão, seguindo sempre a vertente romântica, que é a nossa identidade, porque gostamos muito de falar de amor. E a música fala disso, não só do amor romântico, mas de todos os tipos: amor familiar, entre amigos. Eu acredito muito que amar é um dos principais dons que Deus nos deu, e a música fala sobre isso, sobre o talento de amar”, explica.

O single integra o projeto “Sertanejo Respira”, que propõe um resgate das referências do sertanejo romântico dos anos 1990, estilo que marcou a formação musical da dupla. Para Fabrício, a iniciativa nasce de uma conexão afetiva com esse repertório. “Eu e o Fred fomos criados com esse sertanejo romântico ‘noventista’, então a ideia é manter vivo esse estilo que tanto amamos e que formou a gente como artistas. No DVD Sertanejo Respira a gente gravou um repertório quase 100% autoral e, na label, conseguimos trazer essas músicas nossas e também passear pelos modões que a gente tanto ama”, diz o cantor.

A relação próxima com os fãs é um dos pilares da trajetória da dupla e também influencia diretamente nas decisões artísticas. Para Fabrício, o público tem papel essencial desde o início da parceria. “Sem os nossos fãs, não existiria a dupla, literalmente. Nosso primeiro trabalho juntos ainda foi como artistas solo e, depois da repercussão, sentamos e decidimos formar a dupla. Então os fãs têm um papel fundamental na nossa história e influenciam em tudo, inclusive na escolha do repertório. Essa música nova mesmo nós decidimos lançar agora por causa dos muitos pedidos que recebemos dos fãs, e tem sido incrível”, afirma.

Após o lançamento de “Te Amar é Meu Talento” e a repercussão do projeto “Sertanejo Respira”, a dupla já planeja os próximos passos da carreira, que incluem novos lançamentos e uma agenda mais intensa de shows pelo país. Segundo Fred, ainda há novidades a caminho, mas parte dos planos segue em sigilo. “Nós ainda temos muitas músicas do último DVD pra lançar, mas claro que sempre estamos trabalhando e pensando em novos projetos. Este ano queremos rodar bastante o Brasil com a label Sertanejo Respira também, mas os detalhes dos próximos passos ainda são surpresa”, adianta.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi