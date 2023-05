Deputados iniciam votação que alterará Comissões permanentes

Deputados aprovam em primeira discussão a proposta que altera o Regimento Interno da ALEMS (Resolução 65/2008), que desmembra a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia em duas: Educação, Cultura e Desporto; e Ciência, Tecnologia e Inovação nesta quinta-feira (25).

A medida estudada levaria o parlamento a ter 17 comissões permanentes. A matéria segue para análise das comissões de mérito. Mochi falou em aparte que a intenção é trazer à ALEMS a discussão tecnológica, para que o Estado esteja competindo de igual para igual com o Brasil e o mundo.

Os parlamentares votaram também em primeira, o Projeto de Lei 111/2023, proposto pelo deputado Coronel David (PL), que também segue expediente para análise das comissões de mérito. A proposição institui e inclui no calendário de eventos de Mato Grosso do Sul “o Dia do Profissional Contabilista”, a ser comemorado todo dia 25 de abril.

O Projeto de Lei 122/2023, do deputado Zé Teixeira (PSDB), foi aprovado em discussão única. A proposta denomina de Pedro Pinheiro Torres o prédio onde está instalada a Agência de Trânsito de Deodápolis. Conforme informado pelo parlamentar na justificativa do projeto, Pedro Torres, falecido aos 69 anos, em 18 de março de 2023, era servidor do Detran/MS e atuava como agente de atividades de trânsito.

