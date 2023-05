Proprietário da Finas Artes Móveis é selecionado ao prêmio “Empresário Nota 10”

A Finas Artes Móveis possui três arquitetos e dois designers de interior totalmente preparados

A comunicadora e radialista da FM Cidade Morena 106,3 FM, Marinalva Pereira entrevistou nesta quarta-feira (10), o empresário Marcos de Souza, dono da indústria de móveis Finas Artes, localizada na Rua do Verde, nº476, em Campo Grande. Na ocasião, Marinalva anunciou que Marcos foi selecionado para receber o prêmio de “Empresário Nota 10”.

Há anos no ramo da madeira, Marcos começou a trabalhar aos 13 anos em uma marcenaria e hoje possui a própria indústria de móveis com 20 colaboradores, totalmente confiáveis, vistos que os funcionários estão há mais de anos na empresa.

Há 5 anos, o negócio de Marcos passou de marcenaria para indústria, mas não perdeu a identidade dos móveis planejados, ressalta o empresário. Hoje, a Finas Artes Móveis possui três arquitetos e dois designers de interior totalmente preparados e experientes, prontos para realizarem os sonhos de quem deseja mobiliar a casa da própria maneira.

Marcos conta que a Finas Artes Móveis alcançou sua estabilidade e hoje é bem-quista por todos, mas começou em um espaço com 15m². “Fomos trabalhando parcerias, o que é fundamental hoje em dia, assim como os nossos primeiros clientes.”

No segundo semestre de 2023, Marcos planeja instalar a 1ª loja da Finas Artes e quer ver a empresa se tornando uma franquia de lojas com móveis, decoração, com itens de iluminação e outros, desde sofás até cortinas. “O diferencial é a construção de uma linha de móveis com a identidade do cliente.”

Por fim, o empresário cita a importância dos colaboradores. “A Finas Artes possui funcionários que nos acompanham há 25 anos. Eles são o braço direito da empresa e, quando o cliente quer referencia, lá estão eles, é isso que só a Finas Artes Móveis tem”, avalia. A entrevista completa sai nas próximas semanas, acompanhe pela página do Facebook do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Marcos foi indicado por Marinalva Pereira ao prêmio de “Empresário Nota 10”, junto com sua empresa na categoria “Empreendedorismo do Ano”. A premiação acontece no dia 23 de junho, na sede da CDL (Câmara dos Dirigentes Logistas de Campo Grande). Acesse também: Em MS, renda da população 1% mais rica é 24,7 vezes maior que os 50% mais pobres

