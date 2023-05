Policia Civil apreende carro “Dublê”em bairro da Capital

Policia civil da Capital apreende nesta quinta-feira (25),veículo que circulava com placa falsa do Paraná, suspeito de Duble, localizado no bairro Campo Nobre.

Uma equipe de investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) passou a buscar o carro suspeito. Em rondas pelos bairros mencionados, o carro foi encontrado por volta das 1 horas, na residência de I.B.S., de 42 anos.

Em checagens aos sinais identificadores, constataram-se visíveis adulterações nos vidros, chassi e bloco do motor. O veículo foi apreendido e encaminhado para a DEFURV, onde será requisitado exame pericial para a perfeita identificação do automóvel.

Ao ser indagado, I.B.S. afirmou ter comprado o automóvel por meio de anúncio na rede social Facebook, pela quantia de R$ 9 mil aproximadamente, indicando onde, quando e de quem o adquiriu. Em razão de ter adquirido veículo com sinais identificadores adulterados, não tendo tomado qualquer cautela de praxe ao tempo da aquisição, que caso adotadas teria sido possível ter ciência das adulterações, a autoridade policial o indiciou por adulteração de sinal identificador, crime tipificado no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, com penas que variam de 4 a 8 anos de reclusão.

